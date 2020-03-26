Кінологи разом зі службовими собаками, попри карантин, працюють і справно виїздять на місця злочину. А щоб тварини на своїй шерсті чи лапах не переносили вірус, їх дезінфікують. Як це роблять у кінологічному центрі Хмельницького - дивіться.

Це кінологічний центр у Хмельницькому. Тут зараз на службі - два десятки чотирилапих вихованців. І правила карантину для них теж діють.

Олексій Дяк, начальник кінологічного центру ГУНП у Хмельницькій області:

Кінологи з службовими собаками виїжджають на злочини, де є можливість великого скупчення людей. щоб уникнути зараження після кожного виїзду собаки проходять спеціальну дезінфекцію.

Спеціальним розчином тут оприскують усе: вольєри, дресирувальні майданчики та господарські приміщення. Доки домівки поліцейських собак дезінфікують - ті покірно чекають неподалік. Ветеринари запевняють - антисептичний засіб цілком безпечний для тварин.

Кирило Чумаков, головний лікар Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини:

Вот я вам цитую "предназначений для санітарної обробки тваринницьких та птахівничих приміщень, інкубаторів. Ну взагалі, щоб ви зрозуміли цей препарат безпечний для тварин. Ним можна проводити дезінфекцію в присутності тварин. Врєда він не приносить тварині.

Чотирилапі не хворіють на коронавірус, наголошують ветеринари. Але можуть переносити його на собі. Тому собак у період карантину фахівці рекомендують частіше мити, а лапи й шерсть - обробляти антисептиком.

Кирило Чумаков, головний лікар Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини:

Достатньо розчина оцета. Це столова ложка на півстакана води. Тампончиком обробили лапки собачці, шерсть собачці. Цього достатньо. Собаки не переносять цей вірус, але ми говорим про механічну обробку. Ми ж з вами от, вірус може бути на ногах, шо ми робим - ми протерли туфлі. Так само механічно ми маєм протерти собаку. От і все.

На базі цього центру навчаються кінологи з усієї України. Проте масштабних занять тут поки що не проводитимуть. А от собак для служби в поліції й далі тренуватимуть. Роботи для чотирилапих напарників і в умовах карантину вдосталь.