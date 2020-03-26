Син Єлизавети ІІ Чарльз захворів на COVID-19. Симптоми в принца Вельського легкі, він самоізолювався вдома в Шотландії разом із дружиною. У неї тест виявився негативним.

У Букінгемському палаці повідомили, що Єлизавета ІІ востаннє контактувала із сином два тижні тому. Нині королева почувається добре, чи перевірялася на коронавірус - невідомо.