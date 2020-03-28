Черкаський завод мінеральних добрив "АЗОТ" передає у фонд по боротьбі з коронавірусом 1 мільйон гривень [ Редактировать ]
Не всі підприємства можливо зупинити на час карантину, втім забезпечити працівників належними засобами захисту - обов'язок власників бізнесу. Як протистоять зараженню на Черкаському "АЗОТІ"?
Попри карантин Черкаський АЗОТ ні на день не припиняє роботу. На підприємстві безперервний цикл, адже посівну в Україні ніхто не відміняв.
Аби вчасно виробляти та відвантажувати продукцію на підприємстві задіяні понад 3 тисячі робітників. Через карантин частину управлінського персоналу "АЗОТ" відправив на дистанційний режим роботи, всіх інших на зміну привозять спец-рейсами. Аби не зупиняти роботу бюджетоутворюючого підприємства міська влада погодила ці заходи.
Олексій Кіящєнко, працівник ПАТ Черкаський "АЗОТ":
График у нас идет: на площади останавливается 15 минут седьмого, 30 минут и 40 минут. Доставка нормальная, проходим по пропускам.
З початком карантину "АЗОТ" почав виробляти не тільки добрива. Ось в цій лабораторії хіміки відтепер готують антисептики для потреб персоналу.
Ірина Радзієвська, хімік лабораторії ПАТ Черкаський "АЗОТ":
За три дні ми приготували 360 літрів антисептичного розчину. Цех пише заявку - яку кількість розчину їм потрібно і потім по заявці ми розливаємо цей розчин по цехам.
Захистити співробітників - головне завдання підприємства, - запевняє голова правління. Людей вже повністю забезпечили масками та антисептиками. Зупиняти виробництво в цих умовах не можна - під загрозою продовольча безпека всієї країни.
Віталій Скляров, голова правління ПАТ Черкаський "АЗОТ":
Мы обеспечиваем минеральными удобрениями аграриев нашей страны. Если остановить наш цех, то цепочка продуктовой безопасности нашей страны - разорвется. Если сейчас аграрии не посеют с удобрениями свои культуры, то осенью нечего будет собирать.
Олег Арестархов, керівник комунікаційного відділу GROUP DF:
Мы считаем, что бизнесы должны заботиться о персонале. Не ограничиваться только тем, что они выплачивают зарплату. Это вопрос решения с масками, санитайзерами, это вопрос логистики. Мы должны научиться построить систему таким образом в новых условиях, чтобы мы могли доставить людей на работу, забрать их, - потому что это вопрос каждой семьи. Если он не будет решен - это будет значительный удар не только по предприятию, но и по экономике в целом.
Підприємство також налагодило постачання до лікарень медичного кисню. А місту допомагатимуть й фінансами.
Анатолій Бондаренко, Черкаський міський голова:
Вони сказали, що готові виділити надзвичайно велику суму в цей фонд по боротьбі з корона вірусом, і я думаю, що разом з ними і з іншими підприємствами, Черкаси справляться з цим надзвичайним викликом.
Олег Арестархов, керівник комунікаційного відділу GROUP DF:
В данный период времени предприятие просто должно подставить плечо людям, муниципалитетам, правительству. Мы должны вместе одолеть эту беду. Друг познается в беде, - такая пословица и эта пословица как раз о человеческих отношениях. Предприятие, персонал, местные общины - сейчас не время считать, сколько ты потратишь. Сейчас время говорить: какое здоровье у человека, сколько людей мы сможем спасти.
У благодійний фонд міста найближчим часом Черкаський "АЗОТ" має перерахувати один мільйон гривень. Та на підприємстві запевняють: цим їхня допомога громаді не обмежиться.
по теме
Піна, вода та антисептик: у Черкасах автомийки безкоштовно дезінфікують машини швидкої допомоги
Кожної зміни обробку проходять по 5-6 автомобілів екстреної допомоги - медики кажуть: для них важлива не мийка карет, а відчуття того, що про їх роботу пам'ятають
Захисти себе сам: як в домашніх умовах приготувати антисептик
В Україні ажіотаж через відсутність антисептиків, захисних масок та рукавичок. В аптеках їх майже немає, а те що є - коштує чималі гроші. Аби хоч якось уберегтися від коронавірусу, людям доводиться самотужки вигадувати способи захисту
Подолати коронавірус: "Опозиційна платформа - За життя" передала в Одеську обласну клінічну лікарню засоби індивідуального захисту
Дефіцит засобів індивідуального захисту відчувають лікарні по всій країні, водночас держава не в змозі стримати комерсантів, які продають ці товари по завищеним цінам. Тож медики закликають громадян приєднатися до волонтерського руху
Заради життя: київський волонтер переобладнав власну стоматологічну клініку у гуртожиток для лікарів
Салім Караме, бізнесмен та власник приватної стоматологічної клініки пропонує персоналу київських лікарень, які живуть далеко від роботи, безплатне проживання, на час, поки в Україні лютує коронавірус
Кайли Дженнер пожертвовала миллион долларов на борьбу с коронавирусом
Кайли Дженнер перечислила 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом