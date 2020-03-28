Не всі підприємства можливо зупинити на час карантину, втім забезпечити працівників належними засобами захисту - обов'язок власників бізнесу. Як протистоять зараженню на Черкаському "АЗОТІ"?

Попри карантин Черкаський АЗОТ ні на день не припиняє роботу. На підприємстві безперервний цикл, адже посівну в Україні ніхто не відміняв.

Аби вчасно виробляти та відвантажувати продукцію на підприємстві задіяні понад 3 тисячі робітників. Через карантин частину управлінського персоналу "АЗОТ" відправив на дистанційний режим роботи, всіх інших на зміну привозять спец-рейсами. Аби не зупиняти роботу бюджетоутворюючого підприємства міська влада погодила ці заходи.

Олексій Кіящєнко, працівник ПАТ Черкаський "АЗОТ":

График у нас идет: на площади останавливается 15 минут седьмого, 30 минут и 40 минут. Доставка нормальная, проходим по пропускам.

З початком карантину "АЗОТ" почав виробляти не тільки добрива. Ось в цій лабораторії хіміки відтепер готують антисептики для потреб персоналу.

Ірина Радзієвська, хімік лабораторії ПАТ Черкаський "АЗОТ":

За три дні ми приготували 360 літрів антисептичного розчину. Цех пише заявку - яку кількість розчину їм потрібно і потім по заявці ми розливаємо цей розчин по цехам.

Захистити співробітників - головне завдання підприємства, - запевняє голова правління. Людей вже повністю забезпечили масками та антисептиками. Зупиняти виробництво в цих умовах не можна - під загрозою продовольча безпека всієї країни.

Віталій Скляров, голова правління ПАТ Черкаський "АЗОТ":

Мы обеспечиваем минеральными удобрениями аграриев нашей страны. Если остановить наш цех, то цепочка продуктовой безопасности нашей страны - разорвется. Если сейчас аграрии не посеют с удобрениями свои культуры, то осенью нечего будет собирать.

Олег Арестархов, керівник комунікаційного відділу GROUP DF:

Мы считаем, что бизнесы должны заботиться о персонале. Не ограничиваться только тем, что они выплачивают зарплату. Это вопрос решения с масками, санитайзерами, это вопрос логистики. Мы должны научиться построить систему таким образом в новых условиях, чтобы мы могли доставить людей на работу, забрать их, - потому что это вопрос каждой семьи. Если он не будет решен - это будет значительный удар не только по предприятию, но и по экономике в целом.

Підприємство також налагодило постачання до лікарень медичного кисню. А місту допомагатимуть й фінансами.

Анатолій Бондаренко, Черкаський міський голова:

Вони сказали, що готові виділити надзвичайно велику суму в цей фонд по боротьбі з корона вірусом, і я думаю, що разом з ними і з іншими підприємствами, Черкаси справляться з цим надзвичайним викликом.

Олег Арестархов, керівник комунікаційного відділу GROUP DF:

В данный период времени предприятие просто должно подставить плечо людям, муниципалитетам, правительству. Мы должны вместе одолеть эту беду. Друг познается в беде, - такая пословица и эта пословица как раз о человеческих отношениях. Предприятие, персонал, местные общины - сейчас не время считать, сколько ты потратишь. Сейчас время говорить: какое здоровье у человека, сколько людей мы сможем спасти.

У благодійний фонд міста найближчим часом Черкаський "АЗОТ" має перерахувати один мільйон гривень. Та на підприємстві запевняють: цим їхня допомога громаді не обмежиться.