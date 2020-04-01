Коронавирус Covid-19 продолжает распространятся в нашей стране. Podrobnosti.ua собрали свежие новости о заболевших и жертвах опасного вируса.

Зараженные

По статистике МОЗ, в общем насчитывается 794 официально подтвержденных случая инфицирования Covid-19 в Украине.

Жертвы

Всего в Украине официально подтверждено 20 случаев летального исхода от коронавируса.

Вылечившиеся

В Украине зарегистрировано 13 случаев выздоровления от Covid-19.

Что говорят власти

Власти готовятся к десятикратному увеличению количества больных. Также усиливается ответственность за нарушение карантина, заболевшим позволили выходить только в магазины и аптеки. Кроме того, правительство разрешило работу продовольственных рынков.

Не забывайте соблюдать все меры безопасности. Берегите себя и заботьтесь о близких!