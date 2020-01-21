Коронавирус в Китае: в Минздраве рассказали о мерах профилактики [ Редактировать ]
В Китае продолжает расти число жертв, которые заболели новым вирусом. В министерстве здравоохранения Украины рассказали о мерах профилактики из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Основные меры осторожности при посещении Китая:
- избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;
- чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;
- избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;
- люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).
Также, чтобы на ранней стадии выявить возможности случаев nCoV на территории Украины и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий подготовлены практические рекомендации по:
- эпидемиологическим и клиническим критериям определения случая коронавирусной инфекции (nCoV);
- клиническому ведению пациентов, отвечающих определению случая коронавирусной инфекции (nCoV);
- перечню изделий медицинского назначения, необходимых для работы с пациентом с подозрением на nCoV;
- требований по соблюдению правил инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения, где находятся пациенты с подозрением на nCoV;
- коммуникационным материалам для информирования населения о профилактических мероприятиях.
Ранее мы писали о том, что украинских туристов предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. В США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. Отметим, что в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.
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