В Китае продолжает расти число жертв, которые заболели новым вирусом. В министерстве здравоохранения Украины рассказали о мерах профилактики из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основные меры осторожности при посещении Китая:

избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;

чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

Также, чтобы на ранней стадии выявить возможности случаев nCoV на территории Украины и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий подготовлены практические рекомендации по:

эпидемиологическим и клиническим критериям определения случая коронавирусной инфекции (nCoV);

клиническому ведению пациентов, отвечающих определению случая коронавирусной инфекции (nCoV);

перечню изделий медицинского назначения, необходимых для работы с пациентом с подозрением на nCoV;

требований по соблюдению правил инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения, где находятся пациенты с подозрением на nCoV;

коммуникационным материалам для информирования населения о профилактических мероприятиях.

Ранее мы писали о том, что украинских туристов предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. В США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. Отметим, что в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.