Активно протистояти епідемії намагаються в Запоріжжі. Там дезінфікують транспорт, зупинки та під'їзди багатоповерхівок. Допомагати місту взялися місцеві підприємства. Запорізький титано-магнієвий комбінат регулярно передає містянам дезінфікуючі розчини. Як очищають багатоповерхівки?

Тут же основное что, ручки обработать - то, за что люди берутся в основном.

Голова правління цього кооперативного будинку у Запоріжжі ретельно вимиває двері, перила та сходи двічі на день дезінфікуючим розчином.

Ірина Ткаченко, жителька Запоріжжя:

Этого хватает подъезда на три, даже больше. Но если еще полы мыть, если делать влажную уборку, - то это в ведре уже лучше разводить.

Якщо спочатку карантину ОСББ та жителі будинків закуповували дезінфікуючі засоби за власний рахунок, то останній тиждень отримують їх безкоштовно.

Микола Палатенко, голова правління ОСББ:

Раньше мы тратили, я говорю, я закупил 33 литра "Белизны" и "Доместоса". А сейчас мы получаем дезинфицирующее средство, которое наш завод, титано-магниевый комбинат, приготавливает - это тоже для нас подспорье.

Рідина, якою обробляють під'їзди будинків - гіпохлорит кальцію. Він утворюється в результаті роботи газоочисного обладнання на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті.

Ігор Обіход, начальник відділу громадянської оборони Запорізького титано-магнієвого комбінату:

Данный продукт можно использовать в целях дезинфекции территорий, помещений, одежды, отходов пищи, сточных вод и тд и тп.

Дезінфікуючий засіб не новий, але перевірений та дієвий, - кажуть на підприємстві, яке входить до групи компаній "Груп ДФ" українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Розчином гіпохлориту кальцію вже багато років обробляють лікарні. А на самому ЗТМК - цехи та побутові приміщення.

Надія Семенова, начальник центральної лабораторії Запорізького титано-магнієвого комбінату:

Концентрация, в которой мы используем раствор, она предусмотрена медицинскими инструкциями. И прописаны меры безопасности при работе с этим веществом точно такие же, как и меры безопасности со всеми дезинфицирующими и моющими средствами. Поэтому, при соблюдении этих требований безопасности, - он не предоставляет угрозу для людей.

Дезінфікуючий розчин запорізькі комунальники забирають спеціальними машинами прямо на підприємстві.

Володимир Буряк, міський голова Запоріжжя:

Розвозимо його по районам міста Запоріжжя - у нас їх 7. І уже людям, цим керівникам, цим ОСББ, які в нас є на сьогоднішній день, безкоштовно роздаємо ці засоби. Я вважаю, що вони дієві. І я хотів би подякувати керівництву Запорізького титано-магнієвого комбінату, який у цій ситуації відгукнувся на наш заклик про допомогу.

Володимир Сивак, директор Запорізького титано-магнієвого комбінату:

Мы его передаем бесплатно, понимая, что ответственный бизнес должен в такое сложное время поддерживать город. То есть, мы должны сплотиться, для того, чтобы в это время, которое нам всем бросает какие-то дополнительные вызовы, могли все вместе выстоять.

Тільки за останній тиждень місто отримало десятки тисяч літрів цього дезінфікуючого засобу.

Володимир Буряк, міський голова Запоріжжя:

Я не заставляю керівників ОСББ "от беріть тільки оце, тому що це саме краще". Є сьогодні закон. Ви повинні дезінфікувати. За які це кошти - чи за кошти платників тих послуг, які ви керуєте будинками. Чи це, будь ласка, безкоштовно за рахунок виробництва титано-магнієвого комбінату.

Головне завдання - не допустити поширення епідемії та зберегти життя і здоров'я людей, - кажуть чиновники. На підприємстві ж додають - готові й надалі допомагати місту, як би довго не тривав карантин.