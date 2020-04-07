Планшет - уже не просто игрушка, а незаменимый помощник в учебе, работе, командировках и общении с близкими. Если вы в поисках золотой середины между смартфоном и ноутбуком, лучшим вариантом будет купить планшет 10 дюймов. Такой девайс может похвастаться производительным процессором, емкой батареей, поддержкой 4G-технологии при небольшом весе. Наиболее популярные производители среди пользователей - Samsung, Huawei и Lenovo. В нашей статье специалисты компании Киевстар расскажут о трех лучших моделях брендов.

Samsung Galaxy Tab S2

Samsung Galaxy Tab S2 - флагманский девайс корейской компании, который считается оптимальным сочетанием цены и качества. Планшет 10 дюймов имеет компактные габариты, мощную начинку и легко справляется даже со сложными задачами. Среди сильных сторон устройства можно отметить такие:

Экран, оснащенный матрицей Super AMOLED Plus с разрешением 2048x1536 точек.

Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 652 с 3 Гб оперативной памяти.

Графический ускоритель Adreno 510 для работы с ресурсными приложениями.

Встроенная память на 32 Гб с возможностью расширения до 128 Гб.

Поддержка 4G-сети и дополнительный модуль для nano SIM.

Аккумулятор большой емкости на 5870 мАч позволяет беспрерывно работать весь день без подзарядки

Задняя камера 8 Мп и фронтальная на 2.1 Мп для качественных снимков и связи в видеочате.

В интернет-магазине shop.kyivstar.ua модель представлена в трех цветовых решениях: черный, белый и золотой.

Huawei MediaPad T3 10

Первое, что отмечают пользователи - превосходное качество сборки, без люфтов и зазоров. Панель выполнена из анодированного алюминия, что придает устройству футуристический вид. Современный планшет Huawei MediaPad T3 10 имеет все необходимые характеристики для активного жителя мегаполиса:

Небольшие габариты, тонкий корпус и легкий вес позволяют брать устройство с собой.

Отличная производительность благодаря мощному четырехядерному процессору Qualcomm Snapdragon 425 с 2 Гб оперативной памяти.

Яркий IPS-дисплей с превосходной передачей цвета и контрастностью.

Встроенная память на 16 Гб с возможностью расширения с помощью microSD-карт.

Аккумулятор на 4800 мАч позволит смотреть фильмы и пользоваться браузером целый день.

Поддержка 4G-технологии дает возможность пользоваться интернетом в любом месте.

Фотокамеры на 5 Мп и 2 Мп имеют широкий выбор фильтров, а также автофокус.

Lenovo Tab 3 Business

Девайс предназначен для бизнес-пользователей и имеет приложения для высокой защиты данных. Lenovo Tab 3 Business станет незаменимым помощником в корпоративной среде. Среди основных функций:

Специальный режим удаленного доступа для просмотра информации на планшете.

Сохранение конфиденциальности данных, а также шифрование программного обеспечения с помощью технологии Persistent Endpoint.

Поддержка технологий LTE позволяет всегда оставаться на связи.

Качественные видеоконференции и звонки с 8 Мп основной или 5 Мп фронтальной камер.

Емкий аккумулятор на 7000 мАч позволит не вспоминать о подзарядке устройства несколько дней.

Высокую производительность обеспечивает 4-ядерный процессор с 2 Гб оперативной памяти.

IPS-дисплей с разрешением 1920х1200 точек защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3.

В интернет-магазине shop.kyivstar.ua вы сможете найти еще больше интересных и полезных моделей планшетов. Удачных покупок!