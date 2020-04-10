У Хмельницькому посадовці ДСНС покривали наркоділків [ Редактировать ]
У Хмельницькому викрили групу наркоділків, які діяли під орудою посадовців ДСНС. За версією слідства, двоє командирів відділень разом із колишнім колегою орендували офіс, щоб зберігати, фасувати та готувати наркотики на продаж.
Товар надсилали поштою по всій країні, а також продавали місцевим дилерам та наркозалежним. Щомісяця збували понад 10 кілограмів наркотиків. Під час обшуків силовики виявили партію на понад півмільйона гривень.
по теме
Депутат Свалявської районної ради очолював бандитське угруповання
Зловмисники створювали різноманітні конфліктні ситуації, за "вирішення" яких вимагали гроші - у разі відмови, потерпілим доводилося сплачувати "данину"
Пожежа у Чорнобильській зоні впритул наблизилася до житлових будинків
Останні кілька діб місцеві мешканці живуть у стані майже вогневої облоги
На Львівщині намагаються загасити пожежу на сміттєзвалищі
Новояворівське сміттєзвалище. У вогні поля, чагарники та лісосмуга. Невідомі підпалили суху траву. Через сильний вітер вогонь дістався полігону з твердими побутовими відходами
Пожежа у Чорнобильській зоні: рятувальники не можуть побороти вогонь
По всій Україні палають пожежі. Лише за добу зафіксовано понад півтисячі займань лісів, полів та очеретів. Найскладніша ситуація у зоні відчуження та поблизу. Там лісову пожежу не можуть загасити вже четвертий день
На Львівщині через паліїв трави горить сміттєзвалище
Урядовці пропонують - жорсткіше карати паліїв трави. За словами прем'єра законопроєкт найближчим часом передадуть до Верховної Ради. За спалювання сухої трави будуть значно більші штрафи і навіть кримінальна відповідальність