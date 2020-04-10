Під час обшуків силовики виявили партію на понад півмільйона гривень

У Хмельницькому викрили групу наркоділків, які діяли під орудою посадовців ДСНС. За версією слідства, двоє командирів відділень разом із колишнім колегою орендували офіс, щоб зберігати, фасувати та готувати наркотики на продаж.

Товар надсилали поштою по всій країні, а також продавали місцевим дилерам та наркозалежним. Щомісяця збували понад 10 кілограмів наркотиків. Під час обшуків силовики виявили партію на понад півмільйона гривень.