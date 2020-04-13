В украинском обществе все происходит в точности с теорией принятия неизбежного. Сначала было отрицание. Мол, закрытие метро, ограничения работы общественного транспорта и, по сути, полная остановка экономики - это всего лишь слухи. Да и полномасштабной эпидемии нового вируса из Китая в стране пока нет. Пандемия где-то далеко, но не у нас.

Потом пришла злость. Все начали возмущаться и сердито спрашивать друг у друга: "Ну, зачем же ввели карантин? И зачем его нужно было делать таким строгим? " Здесь не работали ни аргументы власти, ни пример Италии, где коронавирус распространялся с сумасшедшей скоростью.

Затем, как известно, начался торг. Украинцы начали изучать мировые тенденции "коронавирусного" карантина и предлагать свои варианты ограничений. Мол, в мегаполисах нужно опять открыть метро, а вот наземный общественный транспорт, наоборот, остановить. Ведь именно он - главный разносчик заразы.

А потом все постепенно начали впадать в депрессию. Украинцы начали догадываться, что карантин, скорее, не истерическое решение власти, а игра на опережение. Да и количество зараженных новой инфекцией начало, пусть и не так резко, как в Западной Европе, но все-таки расти.

Сейчас, похоже, большинство наших граждан уже переходят с четвертого этапа к пятому - принятию. Украинцы постепенно привыкают к новой реальности, и число граждан, которые нарушают карантин начало сокращаться. У аптек уже видим очереди с дистанцией в полтора метра, а у входа в супермаркеты все терпеливо ждут измерения температуры тела. Но, с принятием этих обстоятельств, все задаются новым вопросом. А когда же это кончится?

Эпидемиологическая зависимость

Ответ на этот вопрос полностью зависит от эпидемиологической ситуации в нашей стране. По данным главного санитарного врача Украины, Виктора Ляшко, показатель заболеваемости коронавирусом в нашей стране составляет 6% на сто тысяч населения. Но, в то же время, показатель летальности составляет 2,9%. И эти цифры, по словам Ляшко, среднестатистические.

"В целом диапазон летальности составляет сегодня от 2% до 12%. Худшие показатели по летальности на сегодня мы имеем в Италии, Испании и Франции", - заявил Ляшко.

Еще один важный сигнал для продления, или наоборот, ослабления карантина, всплеск эпидемии. По расчетам Минздрава, пик заболеваемости в нашей стране припадет на 14-18 апреля. Насколько он будет масштабным, и сколько людей заболеет, пока неизвестно. Но в МОЗе уверяют, что к всплеску готовы, и, в то же время, надеются, что его не будет. По словам Ляшко, пика заболеваемости на Covid-19, может и не быть, если придерживаться карантина. Заместитель министра здравоохранения в пример поставил несколько стран ЕС, где карантинный меры ослабили, и в итоге, получили новую волну заболеваний.

"Украина позже всех дошла до тысячи (больных - ред.), и наши меры показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от 1000 до 10 тысяч... Нам надо увеличить количество тестирований, но в то же время режим самоизоляции нам позволяет уменьшить количество контактов, количество новых заболеваний. Результаты жесткого карантина мы увидим через 7-8 дней, отслеживая динамику. Прирост, который сегодня существует в районе от 10% до 15% ежесуточно, прогнозируемый - и он значительно меньше, чем если бы не были введены карантинные меры. Пик мы можем пройти незамеченным для всей системы здравоохранения, если придерживаться предложенных мер", - заявил Ляшко.

Кстати, о пользе карантина. Ограничения позитивно сказались и на распространении гриппа. По данным Министерства здравоохранения, количество заболевших гриппом в стране существенно сократилось.

Каковы сценарии?

Еще на прошлой неделе в СМИ начала появляться первая информация о том, как страна будет выходить из карантина. Появилась даже возможная хронология снятия ограничений. Мол, с 14-го апреля уже должны были открыть все магазины, а торговые центры, салоны красоты и парикмахерские должны были открыть свои двери для клиентов с 1-го мая. А уже со средины мая, якобы, планируют запустить учебный процесс, свою работу возобновят рестораны. Также сообщалось и о границах. По данным СМИ, они, как и аэропорты, точно будут закрыты до конца июня. Также, до конца сентября граждане обязаны носить маску в общественных местах.

Эти и другие слухи о возможных ослаблениях карантина, власти не подтвердили, ссылаясь на темпы распространения пандемии и невозможность спрогнозировать ее дальнейшее развитие. По словам главного эпидемиолога Украины Виктора Ляшко, сейчас власть изучает развитие пандемии, поэтому говорить об ослаблении карантина, а тем более о его отмене пока слишком рано.

"Мы сравниваем все сценарии, которые происходят в странах Европейского союза и странах-соседях, которые позже нас внедрили превентивные меры. По внедрению и отмене карантина решение будет приниматься ближе к самому сроку завершения карантина.. Поэтому вопрос отмены карантина мы будем комментировать не ранее, чем через 10 дней", - заявил Ляшко.

Точную дату окончания карантина не назвал и министр Арсен Аваков. На своей странице в Фейсбуке, глава МВД призвал украинцев к социальной ответственности, а также рассказал о планах власти в сфере поддержки бизнеса. Аваков отмечает, что все ограничения лишь временные, и украинцы обязательно вернуться к привычному образу жизни.

Главный принцип - поэтапность

Занавес немного приоткрыл премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы правительства, ослабление карантина будет проходить поэтапно с мая по июль. Сейчас правительство готовит необходимую стратегию.

"Украина не может себе позволить два-три месяца сидеть дома... В мае Украина должна пойти на работу. В каких условиях, в которых новых социальных стандартах, в каких временных рамках - это те вопросы, над которыми правительство работает вместе с аналитиками", - заявил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, Кабмин разрабатывает план ослабления карантина. Он включает в себя:

Свободное посещение парков, детских площадок и прочих зон отдыха;

Завершение учебного года;

Запуск общественного транспорта, но курсировать он будет по новым правилам (каким - пока неясно);

Продолжение масочного режима.

Кроме того, премьер анонсировал ряд социальных проектов. Сейчас они на стадии разработки:

Поддержка уязвимых слоев населения;

Поддержка малого и среднего бизнеса;

Кредитные каникулы;

Помощь по безработице.

Но для этого нужно пересмотреть бюджет и заново его перекроить. Что же касается карантина - все будет зависеть от темпа распространения пандемии и ее последствий.