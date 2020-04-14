Вимушена діджиталізація. Через карантин, українці почали активніше використовувати інтернет для отримання різних послуг і сплати за комуналку. Лише у Києві кількість користувачів онлайнсервісів збільшилася на третину. Продовжать мої колеги.

Знижка для всіх. У столиці збільшили період, протягом якого можна сплатити за комірне з 10-відсотковою економією. Раніше така норма діяла за умови сплати комуналки до 20 числа кожного місяця. На час карантину пільговий період продовжили до кінця місяця. Через стрімке поширення вірусу закликають користуватися онлайн-сервісами.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Сьогодні є велика кількість сервісів, в яких можна сплатити за комунальні послуги, не виходячи з дому. Велике прохання. Прохання для тих, хто вже сплачує онлайн. В особистому кабінеті ви можете зареєструвати кілька адрес і сплатити, також, за своїх батьків, бабусь та дідусів, які не користуються онлайн-сервісами.

Онлайн-послугами користується дедалі більше столичних пенсіонерів. Розібратися часто допомагають рідні.

Світлана, жителька Києва:

Якщо вони не можуть оплатити онлайн-системою. То, будь ласка, можуть і сусідів попросити. Своїх близьких, внуків, дітей. Це дуже зручно!

Людмила Гребещук, начальник управління роботи з абонентами АТ "Київгаз":

Кількість онлайн-оплат зросла на 35 відсотків. А 50 відсотків споживачів оплачують через особистий кабінет на сайті kyivgaz.uа.

У "Київгазі" звітують - кількість рахунків за транспортування газу, сплачених онлайн, лише за місяць зросла на третину.

Людмила Гребещук, начальник управління роботи з абонентами АТ "Київгаз":

Зайшовши на сайт, необхідно ввести лише особовий рахунок. І натиснути кнопку "оплата". Як бачите, процедура оплати послуги розподілу природнього газу "онлайн" - досить швидка і проста. Вона займає лише декілька хвилин. Процедура оплати дуже проста. З нею зможе справитися навіть особи похилого віку.

В умовах пандемії наявність онлайн-сервісів дає можливість уникнути великих скупчень людей. Дотримуватися таких правил карантину, за даними ВООЗ, особливо важливо людям похилого віку, які перебувають в основній групі ризику.

Валентина, жителька Києва:

Зараз все дуже просто. Або в комп'ютері, в мене вдома стоїть комп'ютер. Або, можливі такі варіанти, через телефони. Зараз дуже все просто. У мене батьки не вміють користуватися. Але ми допомагаємо. Або я, або донька приїжджає. Зараз все дуже просто! На почті дуже багато людей, великі черги. А зараз карантин - це практично неможливо.

Крім того, сплата за комуналку і газ через інтернет дає змогу зекономити на комісії.

Людмила Гребещук, начальник управління роботи з абонентами АТ "Київгаз":

У порівнянні з касою банку, якщо споживач оплачує 10 гривень, він найменшу комісію сплатить - 4,5 гривні. Якщо оплачувати через наш сайт - комісія в такому разі, складатиме лише 1 відсоток. І від платежу в 10 гривень, споживач сплачує лише 10 копійок.

Попри карантин, щоденно виїжджають на роботу фахівці, які стежать за станом газопроводів і газорегуляторних пунктів - вони дбають про сталий тиск у мережах. Посилено працює контактний центр, який дистанційно консультує споживачів з усіх питань газопостачання.