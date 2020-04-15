Європа послаблює карантин: Данія відкриває школи, а чехам дозволили відвідувати перукарні [ Редактировать ]
Данія скасувала карантин для молодших школярів та першою у Європі відкрила школи. Послаблюють обмеження і в низці інших країн, а Єврокомісія оприлюднила стратегію для членів Євросоюзу, як саме знімати обмеження. Олена Абрамович продовжить.
Після місячного карантину двері початкових шкіл у Данії знову відчинені для школярів. Запрацювали, щоправда, не всі навчальні заклади, половина з них мають відкритися з понеділка.
Генрік Вільгельмс, головний вчитель в одній з копенгагенських шкіл:
Ми розташували столи за два метри один від одного, маємо мило, антисептики усюди. На підлозі розклеїли позначки з двометровим інтервалом, щоб діти розуміли, яка це дистанція. Також встановили блокувальні системи, аби двері в класах завжди були відчинені, і школярі не чіпали зайвий раз дверні ручки.
Учні старшої та середньої школи повернуться до класів лише з 10 травня. Почали з менших, аби батьки могли спокійніше працювати з дому.
Магнус Хуніке, міністр охорони здоров'я Данії:
Наразі від коронавірусу у нас померли 229 осіб. Звісно, кожна окрема смерть - це трагедія. Але статистика також демонструє, що епідемія під контролем, лінія кривої продовжує залишатися нижче рівня максимальної потужності системи охорони здоров'я
Тим часом у Фінляндії зняли обмеження на в'їзд та виїзд з регіону Уусімаа, який певний час був ізольованим. Це була єдина зона усередині країни з обмеженим пересуванням. Решта заходів, як от закриті навчальні заклади, ресторани, заборона на масові зібрання - триватимуть до 31 травня.
Санна Марін, прем'єр-міністр Фінляндії:
Уряд, попри все, наполегливо рекомендує уникати зайвих подорожей, зокрема і різноманітних поїздок усередині нашої країни.
Чехія уже оголосила детальний план скасування карантину у п'ять етапів. З понеділка запрацюють фермерські Ярмарки, ремісничі майстерні та автосалони. Ще за тиждень дозволять весілля до 10 осіб та тренування для професійних спортсменів. І відкриють невеликі магазини.
Карел Гавлічек, міністр промисловості, торгівлі та транспорту:
У понеділок, 11 травня, ми пропонуємо відкрити магазини площею до 1000 м², якщо вони не містяться у торговельних центрах на понад 5000 м². Також відкриємо автошколи, тренажерні зали, фітнес-центри без роздягалень.
Перукарні, солярії, а також магазини та галереї - запрацюють з 25 травня. І вже з восьмого червня чеська влада планує майже повністю скасувати карантин за винятком масових заходів.
Тим часом в Єврокомісії нарешті склали та оприлюднили стратегію для країн-членів ЄС - як виходити з карантину.
Урсула Фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:
Важливо наголосити, що це не сигнал, що карантинні заходи уже можна скасовувати, це алгоритм для ухвалення рішень країнами-членами. Загалом, ми рекомендуємо поступовий підхід. Ефект від кожного рішення треба пильно моніторити. Захворюваність зростає чи її рівень залишається стабільним.
Брюссель рекомендує три головні умови. По перше - перед скасуванням карантину має спостерігатися значне і тривале зниження випадків захворювання. По-друге, система охорони здоров'я країни повинна мати резерв на випадок нового сплеску. І остання, та не менш важлива умова, країни мають бути здатні спочатку провести масштабні тестування, аби бачити реальну картину.
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