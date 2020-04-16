Напередодні Великодніх свят благодійники допомагають нужденним по всій Україні. Роздають святкові пакунки та продуктові набори. Детальніше - в наступному матеріалі.

Великдень - найважливіше свято християнського світу. День, коли жоден не має залишитись без уваги. Для цього Оксана Марченко та Віктор Медведчук за власні кошти закупили понад 10 тисяч святкових наборів. Більше 100 тон продуктів роз'їхалися по всій Україні. Сьогодні подарунки від благодійників до великоднього столу отримали нужденні на Сході.

Олександр Лукашов, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Сегодня мы на Луганщине и передаем 16 тон продуктовых наборов нашим землякам, нуждающимся в нашей помощи.

Розвозять продуктові набори народні депутати від "Опозиційної платформи - За життя".

Іван Григорович, пенсіонер:

Я живу один, 15 лет как у меня умерла жена. Сам готовлю, сам приготовляю.

Валентина, інвалід по зору:

По місту у нас проживає 43 інвалідів по зору. Ця допомога їм дуже доречна, дуже допоможе їм хоч трошки на свята звеселитися.

В таких наборах - базовий великодній кошик, разом зі свяченою паскою. Це дозволить людям два тижні не виходити з дому, що в умовах карантину вкрай важливо для людей з групи ризику.

Андрій Лесик, депутат Харківської міської ради VI-VII скликання:

Пакеты собирали в городе Киеве, сегодня централизовано, ночью привезли в Харьков. Там - начиная от подсолнечного масла, тушенки, паска сама присутствует. И поздравление от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

Самотні пенсіонери, люди з інвалідність - всі хто обмежений мізерною пенсією і умовами карантину, отримали подарунки від благодійників вдома.

Родина Віктора Медведчука та Оксани Марченко в ці скрутні часи з самого початку карантину не залишилась осторонь і активно допомагає як медзакладам та лікарям, так і окремим громадянам. Оксана Марченко впевнена - в "карантинному світі" кожен має можливість допомогти і хоча б трішки полегшити життя інших.

Напередодні 2 тисячі подарункових наборів від благодійників отримали мешканці Києва та Київської області.