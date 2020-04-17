Десята частина всіх іспанських школярів не мають доступу до онлайн-уроків

В Іспанії усім школярам за цей семестр виставлять оцінки "автоматом". Вчителі будуть орієнтуватися на бали за попередні два півріччя. При цьому оцінки мають бути задовільними - аби всі перейшли до наступного класу.

Усе через те, що навчання відбувалося у надзвичайних умовах, а десята частина всіх іспанських школярів не мають доступу до онлайн-уроків.