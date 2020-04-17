У школах Іспанії змінили критерії оцінювання знань учнів [ Редактировать ]
В Іспанії усім школярам за цей семестр виставлять оцінки "автоматом". Вчителі будуть орієнтуватися на бали за попередні два півріччя. При цьому оцінки мають бути задовільними - аби всі перейшли до наступного класу.
Усе через те, що навчання відбувалося у надзвичайних умовах, а десята частина всіх іспанських школярів не мають доступу до онлайн-уроків.
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