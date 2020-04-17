Столик з крила літака, або ж світильник з ядерної крилатої ракети - такі меблі можуть стати окрасою помешкання. Як перетворити деталь літака на... деталь інтер'єру?

Андрій показує свою майстерню. Тут в розібраному вигляді лежать майже п'ять літаків з усієї України.

Андрій Сухін, киянин:

Це речі, в яких є історія. І в кожного виробу вона своя унікальна і неповторна. До кожного виробу йде металевий щит з серійним номером цього літака. Тому, в інтернеті можна знайти всю його історію.

Улюбленою справою Андрій займається уже три роки. Все почалось з бажання створити справжню чоловічу річ. За весь цей час разом з командою йому вдалось зробити понад 50 незвичних меблів.

Андрій Сухін, киянин:

Я хотів мати собі власного стола з літака. І почав шукати. І стикнувся з тим, що у нас його не існує. І так, виготовляючи меблі для себе, я знайшов однодумців. Перший виріб робився дуже довго-це був кавовий стіл для себе. Він робився майже рік - це був шлях спроб і помилок.

Маркетолог за фахом, інженер за покликанням. Євген контролює весь процес роботи. Каже - це досить клопітка справа.

Євген Білаш, інженер:

Ось цей виріб - це буде великий офісний стіл, який зроблено з двигуна від літака ІЛ-76. Зараз ми поліруємо титан. Поліровка однієї такої лопатки (тут їх 34) займає десь від п'яти до семи годин безперервної праці.

На один такий стіл Андрій з чотирма помічниками витрачає близько трьох місяців. Окремо спеціалісти працюють також з деревом, підсвіткою, годинниковими механізмами та іншими елементами.