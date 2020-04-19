В воскресенье утром Boeing-767 авиакомпании МАУ доставил амфору с Благодатным огнем из Тель-Авива в Киев. Об этом сообщает Fly UIA.

Символ чуда и веры был передан представителям Православной Церкви Украины для отправления пасхальных богослужений в Михайловском Златоверхом соборе и других храмах.

Из-за пандемии коронавируса церемония схождения благодатного огня в иерусалимском Храме Гроба Господня проходила без паломников. В ней принимали участие только несколько священнослужителей, в том числе греческий православный патриарх Феофил III.

Представители делегаций ждали огонь в самолетах, чтобы доставить его в другие страны, в том числе и Украину.

Храм Гроба Господня - место, где согласно священными письмом, распяли и похоронили Христа. Здесь он и воскрес.