У Єрусалимі зійшов Благодатний Вогонь: церемонія вперше пройшла без паломників [ Редактировать ]
Вперше - без паломників. У Єрусалимі зійшов благодатний вогонь. Через пандемію коронавірусу цього року церемонія проходила в особливих умовах, у ній брали участь всього декілька людей. Тим часом представники делегацій чекали на вогонь в літаках, аби доставити його до інших країн.
Храм Гробу Господнього - місце, де згідно зі священними письмом, розп'яли і похоронили Христа. Тут він і воскрес.
Двері цієї святині завжди відчинені для вірян. Але через пандемію коронавірусу і будівля, і площа перед нею порожні. Хранитель ключа від головних дверей прийшов спеціально, щоб відчинити вхід. Довкола - лише охорона.
Порожньо і всередині храму. Під час служби присутнє обмежене коло священнослужителів. Це чи не вперше за всю історію. Зазвичай на благодатне світло чекають сотні вірян - у тісному натовпі.
Службу в Храмі спільно провели грецький Єрусалимський православний і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви.
Кульмінація меси - запалення вогню. Свічки виносить патріарх Теофілос Третій. Далі священники рознесли вогонь у місто
Винесення вогню символізує вихід із Гробу "Світла Істинного", тобто воскреслого Ісуса Христа. Лампадки передають представникам посольств, а вже вони - делегаціям духовенства з різних країн, що прибули в аеропорт Бен Гуріон, але з метою безпеки - залишилися в літаках.
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