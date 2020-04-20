Миколаївські лікарні отримали засоби спецзахисту від благодійників. Товар доправляють партіями вже другий тиждень. Як працюють медики в умовах дефіциту найнеобхіднішого - дивіться далі.

Миколаївська інфекційна лікарня - один із базових закладів для пацієнтів з коронавірусом в Миколаївській області. Поки тут лише троє хворих. Втім, кількість інфікованих зростає.

Декілька машин до лікарні привезли від порту Ніка-Тера. Функціональні ліжка та опромінювачі - розмістили у відділенні. Спецкостюми та засоби захисту розподілять між медперсоналом.

Світлана Федорова, в.о. головного лікаря Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб:

Конечно, эта помощь, которую сегодня оказывает Ника-Тера - это большое подспорье. И функциональные кровати, и средства ухода за больными- это все пригодится, особенно сейчас, в этой ситуации.

Миколаївська міська лікарня №5 готується працювати як обсерваційне відділення першої лінії. Створити всі необхідні умови для майже півтисячі співробітників та більше трьохсот пацієнтів, закладу також взялися допомогти портовики. Перша партія засобів вже надійшла, доставили ліжка та білизну, незабаром лікарня отримує кисневий концентратор та апарат ШВЛ.

Олена Терентьєва, головний лікар міської лікарні №5 м. Миколаєва:

Средств защиты для медработников не бывает много, потому что они разовые. Они поступают, используются и утилизируются. Необходимо постоянно новое. Хочу сказать большое спасибо Ника-Тера. Это старые наши друзья. Не только когда нам трудно. А постоянно интересуются нашими проблемами и оказывают нам помощь.

Першочергові потреби міських стаціонарів адміністрація порту з'ясувала зазделегідь. В умовах дифіциту товарів медпризначення підприємству вдалося закупити найнеобхідніше.

Алім Агакішиєв, начальник порту "МСП Ніка-Тера":

Все это мы передаем нашим медикам, чтобы они безопасно осуществлять свою работу по спасению жизней николаевцев. В этом вопросе нам помогают чиновники, мэр обращается, мы консультируемся с инфекционной больницей, с городской больницей, у нас тут есть в Октябрьском районе, где находится порт, районная больница. Мы очень ответственно подходим, стараемся приобретать самое необходимое.

Порт Ніка-Тера входить до складу Group DF. Як і інші підприємства корпорації, порт в розпал епідемії коронавірусу піклується не лише про безпеку власних співробітників, але і активно допомагає галузі охорони здоров'я та лікарням міст, на території яких працює.

Олег Арестархов, директор з комунікацій Group DF:

Все предприятия Group DF социально-отвественны. И здоровье нации и человеческих жизней в приоритете. Поэтому помогаем и будем дальше помогать.

Засновник Груп ДФ - Дмитро Фірташ - не раз наголошував, що в скрутні часи вкрай необхідно допомагати і підтримувати тих, хто цього найбільше потребує.

Алім Агакішиєв, начальник порту "МСП Ніка-Тера":

Мне приятно, что я работаю в Group DF, в корпорации, где собственник практически ежедневно интересуется, чем мы можем быть полезны для города, для николаевцев, а также максимально ли обеспечены сотрудники порта всем необходимым, чтобы пережить этот недуг.

Наразі порт працює над тим, аби розподілити допомогу. Товар доставляють партіями вже другий тиждень. Та на цьому співпраця з лікарнями не закінчується.