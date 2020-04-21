В Киеве от коронавируса умерли два человека [ Редактировать ]
За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 42 человек. В украинской столице уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась еще на 42 человека. Из них - 4 медики. По прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 2 летальных случая. Всего в Киеве уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сказал Кличко.
Среди заболевших:
- 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет;
- 25 мужчин в возрасте от 18 до 72 лет;
- 2 ребенка - девочка 7 лет и 5-летний мальчик.
В больницы Киева госпитализировали 13 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
За минувшие сутки пациенты с коронавирусом был выявлены в следующих районах:
- Шевченковский +1;
- Соломенский +3;
- Днепровский +12;
- Святошинский +4;
- Деснянский +6;
- Подольский +2;
- Голосеевский +3;
- Оболонский +5;
- Дарницкий +3.
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