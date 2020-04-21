Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на 09:30 21 апреля, в Украине зафиксировали 6125 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
161 летальных случаев, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новый случай.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 338
- Волынская область - 174
- Днепропетровская область - 122
- Донецкая область - 16
- Житомирская область - 270
- Закарпатская область - 205
- Запорожская область - 137
- Ивано-Франковская область - 556
- Кировоградская область - 247
- Киев - 892
- Киевская область - 356
- Львовская область - 256
- Луганская область - 25
- Николаевская область - 41
- Одесская область - 146
- Полтавская область - 101
- Ривненская область - 341
- Сумская область - 84
- Тернопольская область - 435
- Харьковская область - 77
- Херсонская область - 70
- Хмельницкая область - 49
- Черновицкая область - 988
- Черкасская область - 186
- Черниговская область - 13
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин.
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