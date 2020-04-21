По состоянию на 09:30 21 апреля, в Украине зафиксировали 6125 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

161 летальных случаев, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новый случай.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 338

Волынская область - 174

Днепропетровская область - 122

Донецкая область - 16

Житомирская область - 270

Закарпатская область - 205

Запорожская область - 137

Ивано-Франковская область - 556

Кировоградская область - 247

Киев - 892

Киевская область - 356

Львовская область - 256

Луганская область - 25

Николаевская область - 41

Одесская область - 146

Полтавская область - 101

Ривненская область - 341

Сумская область - 84

Тернопольская область - 435

Харьковская область - 77

Херсонская область - 70

Хмельницкая область - 49

Черновицкая область - 988

Черкасская область - 186

Черниговская область - 13

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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