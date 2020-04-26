Бунтують через коронавірус навіть в'язні. У Чернівецькому слідчому ізоляторі вони зачинилися в камерах після того, як до СІЗО доправили людину з підтвердженим COVID-19. Водночас, за інформацією обмудсмена Людмили Денисової, до сімох ув'язнених охоронці застосували силу, на одного - вдягли кайданки.

На знак протесту троє людей порізали собі вени. Одного з в'язнів доправили до лікарні. Інфікований наразі перебуває в окремій камері, в ізольованому блоці.