Родючий асфальт. Таку цікавинку зафіксували жителі села Стецівка на Черкащині. Польові квіти там почали рости крізь новеньке покриття автодороги. Її постелили тільки наприкінці осені, а вона вже почала квітнути. Станіслав Кухарчук продовжить.

Цієї дороги жителі Стецівки та навколишніх сіл чекали десятиліттями. Понад шість кілометрів новенького покриття нарешті постелили тут минулої осені. Та випробування весною автошлях не витримав і почав квітнути в прямому сенсі слова. Днями місцеві жителі сфотографували це диво - трава буквально розриває дорожнє покриття. Водії побаченим - шоковані.

Ігор, водій:

Красіво, хорошо, но от ці недодєлкі їхні… Це ж ну страшно, у нас в городі, в Звенигородці, теж так роблять, на новому асфальті дерева проростають піднімає його і проростають дерева.

Першим на фотографії в соцмережах відреагував підрядник з Богуслава, який і стелив дорогу. Шляховики терміново кинулися вирізати ділянки з рослинами, і стелити новий асфальт замість нового.

Представник підрядника запевняє, поява рослин на асфальті і для них стала неприємною несподіванкою. Каже, все робили за технологією і як так могло статися - не розуміє.

Олексій Горбач, представник підрядника:

Ці недоліки, які появились від цих рослин - все усувається, все виправляється. Взяли кєрни на випробування, ще раз передивитись, перевірили товщину - товщина відповідає тому, що тут заложено згідно проекту.

Вирізаний шматок асфальту ми веземо до обласної адміністрації, одна зі служб якої і приймала роботу у підрядника. У присутності заступника голови Ода проводимо тест на ламкість.

"От так він відламався, а от така ви зможете розламати? - Да. Ламаю, ну здорово".

Згодом, провалюється тест і на товщину асфальту. За тендерними документами покриття має бути не менше п'яти сантиметрів.

"Ну тут три, майже чотири, три і сім. Думаю, що да - це певні порушення, це безумовно порушення".

Ремонт дороги Стецівка - Княжа обійшовся у понад 15 мільйонів гривень. Хто схвалив таку якість роботи підрядника, в ОДА обіцяють розібратися. І запевняють - усуваючи недоліки на дорозі, виконавець займається самоуправством.

Дмитро Ляшов, заступник голови Черкаської ОДА:

Ми додатково дозволу на проведення робіт на цій дільниці, ми не давали.

Тим часом в прокуратурі теж намагаються з'ясувати, чому крізь асфальт росте трава. Аби відкрити кримінальне провадження слідчим вистачило публікації в соціальній мережі світлин із "унікальним явищем".

Ігор Слюсар, в.о. керівника Звенигородської місцевої прокуратури:

Нами також опрацьовано тендерну документацію і наразі зараз будемо перевіряти відповідність і якість цього асфальтного покриття.

Аби визначити якість покриття, експерти незабаром планують взяти зразки пошкодженого асфальту. Але ж чи встигнуть за підрядником.