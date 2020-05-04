Исследователи из Англии подсчитали количество космических камней, которые падают на Землю за год.

Об этом пишет BBC.

По их словам, на нашей планете находят 16 тысяч тонн метеоритов, масса которых не превышает 10 килограмм.

“Большинство метеоритов, упавших на Землю, очень маленькие. Крупные объекты - редкость”, - отмечается в сообщении.

Известно, что основные исследования проходят на Антарктиде, где находят около 120 астероидов ежегодно, так как на льдах континента очень хорошо заметны темные объекты.

Ранее мы писали о том, что на астероиде, который откололся от Марса удалось идентифицировать новые свидетельства возможной жизни на Красной планете.