В Кабмине готовят план поддержки бизнеса - Шмыгаль [ Редактировать ]
В ближайшее время правительство представит поэтапный план поддержки бизнеса, который пострадал от введения карантина из-за распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов.
По его словам, план до сих пор нарабатывается.
"Сегодня ни одна экономика мира не планирует дольше, чем на 100 дней. Очень трудно делать какие-то прогнозы. Но для Украины мы можем рассчитывать для определенных отраслей, как мы будем двигаться. Конечно, мы должны посчитать и сверить наши прогнозы с тем, что дает бизнес.
Но работа продолжается и в ближайшее время поэтапно мы будем представлять. Так же как была этапность выхода из карантина, так же будет этапность поддержки бизнеса", - заявил Шмыгаль.
Ранее мы писали, что в Украине продлили карантин.
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