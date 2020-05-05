В ближайшее время правительство представит поэтапный план поддержки бизнеса, который пострадал от введения карантина из-за распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, план до сих пор нарабатывается.

"Сегодня ни одна экономика мира не планирует дольше, чем на 100 дней. Очень трудно делать какие-то прогнозы. Но для Украины мы можем рассчитывать для определенных отраслей, как мы будем двигаться. Конечно, мы должны посчитать и сверить наши прогнозы с тем, что дает бизнес.

Но работа продолжается и в ближайшее время поэтапно мы будем представлять. Так же как была этапность выхода из карантина, так же будет этапность поддержки бизнеса", - заявил Шмыгаль.

Ранее мы писали, что в Украине продлили карантин.