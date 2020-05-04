Пандемия коронавируса: число жертв превысило 250 тысяч [ Редактировать ]
По состоянию на 4 мая количество смертей из-за коронавируса в мире превысило 250 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
По данным ресурса, по состоянию на вечер 4 мая в мире зафиксировано 3 621 111 случаев коронавируса. Из них 1 179 189 закончились выздоровлением, а 250 817 закончились смертью больного.
Лидером по количеству случаев и по числу смертей остается США - там выявлено 1 201 008 случаев, из них 69 127 имели летальный исход.
В Испании выявлен 248 301 случай (25 428 смертей), а в Италии выявлено 211 938 случаев (29 079 смертей).
Напомним, в Украине число жертв от коронавируса превысило 300. Ранее сообщалось, что Украина избежала критического сценария пандемии коронавируса.
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