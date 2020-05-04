В Украине продлят карантин до 22 мая, несмотря на ослабление. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Шмыгаль отметил, что далее украинская власть будет смотреть на ситуацию с коронавирусом в мире.

"Важно правильно завершать процесс карантина. Сейчас видим, что ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Поэтому для нас смягчение карантина так же не означает его снятие. Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире... ", - заявил Шмыгаль.

Ранее мы писали, что откроют в Украине с 11 мая.