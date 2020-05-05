У світі на коронавірус захворіли вже понад 3,5 мільйони людей. Померли - 250 тисяч, одужали мільйон 160 тисяч. В Європі найвищий показник захворюваності в Іспанії. Але й там поступово послаблюють карантин - уже запрацювали крамниці й перукарні. Як люди повертаються до роботи та який план виходу з коронавірусної кризи розробив іспанський уряд?

Після спалаху коронавірусу в Іспанії, де зафіксовано приблизно чверть мільйона інфікованих, а це - найбільше в Європі, і понад 25 тисяч померлих від СOVID-19, країна поступово повертається до звичного життя. Стартувала так звана "нульова фаза", яка передбачає поетапне скасування карантинних обмежень. Раніше її анонсував прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

Загалом, існує чотири фази перехідних періодів, які поступово скасовуватимуть карантинні обмеження. "Нульова" - є здебільшого підготовчою.

Нині в країні запрацювали ресторани, втім, поки що частково - страви готують лише на виніс. Також відновили роботу невеличкі магазини та салони краси. Працівники - надзвичайно раді.

Альфонсо Санчідріан, перукар:

Уже багато днів наш заклад був зачинений. Я дуже зрадів поверненню на роботу. Люди - досить свідомі. Вони дотримуються дистанції, коли це можливо, та чекають своєї черги на вулиці біля салону.

Люди визнають: хвилювання довкола ситуації з коронавірусом є, проте вірять, що згодом усе обов'язково нормалізується.

Фернандо Рамос, флорист:

У мене дивне відчуття. Все так змінилося, і ми справді збентежені. Так, зрозуміло, що потрібен певний час. Утім, я впевнений - ми повернемося до нашого звичайного ритму життя.

Нині так звана "нульова фаза" діє по всій Іспанії. Винятки: острови Гомера, Ієрро, Грасіоза та Форментера - там відразу перейшли до "першої фази". Якщо ж усе піде за планом уряду, з 11 травня в країні відкриють готелі та храми, наприкінці ж місяця відновлять свою роботу кінотеатри. А от відвідати пляжі іспанці зможуть уже наприкінці червня.