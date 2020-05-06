Бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили должны назначить на пост председателя исполнительного комитета Национального совета реформ. Об этом он заявил Deutsche Welle.

"Главой исполнительного комитета, а не секретарем", - уточнил Саакашвили. Точную дату назначения он не назвал. По данным СМИ, это может произойти уже 6 мая.

Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу тогдашнего президента страны Петра Порошенко. Это "специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации", - сказано на айте Офиса президента Украины. Персональный состав совета утверждает глава государства.

Согласно информации на сайте Офиса президента Украины, в 2014-2018 годах состоялось 28 заседаний Нацсовета реформ. Последнее прошло в начале марта 2018 года.