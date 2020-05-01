В п’ятницю, 1 травня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, чи знайдеться посада для Михайла Саакашвілі в українському уряді.

Отже, що з Саакашвілі? Чи отримає він посаду в Уряді? Та коли можуть затвердити у Кабміні постійних міністрів замість тимчасових в.о.?

Ви знаєте, я відповім словами самого Михайла Саакашвілі. "Мені посади не потрібні, я Михаїл Саакашвілі". І я з ним погоджуюсь. Справа не в посаді, а в його ефективності. Чи в уряді, чи в парламенті, чи на рівні Офісу президента - Михайло Саакашвілі може бути ефективним. Але тут питання, як сьогодні будуть розвиватись події... Яким буде призначення, побачимо на наступний тиждень.

Уже є повідомлення про те, що наступного тижня можуть відбутись одразу кілька позачергових засідань Верховної Ради? Якщо так, то які питання можуть розглядатися? Та чи буде голосування за банківський закон?

Прогнозую, що буде. Якщо будуть кілька позачергових засідань, серед них напевно буде банківський закон.

Чи допускаєте ви варіант, що за банківський закон все ж не набереться більшості голосів? Чи це точно неможливо?

В нашій країні можливо все, але я все таки схиляюсь, що голосів буде достатньо.

Як ви ставитесь до ситуації з карантином в Україні? Ось місцева влада вже починає послаблювати обмеження, але на це жорстко реагують правоохоронці, погрожуючи кримінальними справами. На вашу думку, що саме зараз несвоєчасно - послаблювати карантин чи все ж заважати цьому, якщо люди справді хочуть послаблень?

Я все таки зважаю на думку медиків. Я закликаю нас, центральну владу, бути у діалозі із місцевою. Не протиставляти себе місцевій владі, не лякати їх кримінальними справами, а справді гнучко підходити, розглядаючи кожну область окремо.