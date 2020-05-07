Дані щодо епідемії коронавірусу в Україні: за добу від COVID-19 одужали три сотні пацієнтів, 13 людей померли. Нових заражень зафіксовано 507.

Найбільше захворілих зареєстровано на Одещині та Буковині: по 63 випадки, а також на Дніпропетровщині - 56. Загалом, за весь час пандемії в Україні занедужали 13 691 людина, померли від коронавірусу - 340. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Він також пояснив ситуацію із закупівлею ліків для онкохворих та пацієнтів з органними захворюваннями. Чиновник запевнив: цього та наступного року медикаментами всі будуть забезпечені.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: