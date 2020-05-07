СOVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Дані щодо епідемії коронавірусу в Україні: за добу від COVID-19 одужали три сотні пацієнтів, 13 людей померли. Нових заражень зафіксовано 507.
Найбільше захворілих зареєстровано на Одещині та Буковині: по 63 випадки, а також на Дніпропетровщині - 56. Загалом, за весь час пандемії в Україні занедужали 13 691 людина, померли від коронавірусу - 340. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Він також пояснив ситуацію із закупівлею ліків для онкохворих та пацієнтів з органними захворюваннями. Чиновник запевнив: цього та наступного року медикаментами всі будуть забезпечені.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Те, що стосується закупівлі ліків: вже затверджено їх перелік. Закупівлі проводитимуть по 2 напрямках: через міжнародні організації та через держпідприємство МОЗ.
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