Військові моряки влаштували в Одесі концерт на підтримку медиків [ Редактировать ]
Акцію на підтримку медиків, які борються з коронавірусом провели в Одесі військові моряки. Оркестр ВМС України влаштував для медпрацівників імпровізований концерт.
Одеський обласний клінічний центр. Після нічної зміни одні лікарі йдуть додому, інші - заступають на роботу. Раптом біля воріт з'являються музиканти. Це - оркестр Військово-морських сил України. Не порушуючи соц-дистанції, моряки беруть перші акорди.
Джазові композиції, одеські шлягери, єврейська "Хава Нагіла". Військові розповідають: ідея флешмобу з'явилася зненацька - просто вирішили якось підтримати лікарів. Адже вони наразі теж на своєрідній лінії фронту.
Андрій Урсол, начальник управління морально-психологічного забезпечення командування ВМС ЗСУ:
Людям, мені здається важливо, щоби їм казали "дякую". Ну, якщо хоча б одна медсестра, нянечка, лікар сьогодні зранку посміхнеться - мені здається, що і нашим хворим буде трохи легше і приємніше.
Лікарі визнають: такі знаки уваги для них вкрай важливі. Шкода тільки, що довго концерт не послухаєш - треба бігти до пацієнтів. Наразі в цій лікарні - двадцять сім інфікованих.
Вадим Шухтін, гендиректор КНП "Одеський обласний клінічний медичний центр":
Больница наша принимает больных с COVID-19, мы - в "первой волне", у нас лежат эти люди - по этому, эта музыка не только для врачей - для них тоже, наверное. Это очень положительно: мы видим, что мы не забыты.
Задоволені як співробітники медзакладу, так і випадкові перехожі. Кажуть: від музики й такого позитивного посилу солідарності аж на душі потепліло.
Надія Кравченко, жителька Одеси:
У людей очень упадническое состояние, настроение не очень веселое у людей - и вы знаете, это бодрит, поддерживает и вдохновляет!
Валерій Кудименко, працівник медзакладу:
Повеселили! У меня у самого на душе весело стало - проходил, смотрю: музыка веселая - наша музыка, наша музыка!
У командуванні ВМС кажуть: такі флешмоби, можливо, організують і для працівників інших лікарень. Щодо місцевої епід-ситуації, то вона поки що залишається складною: за добу в регіоні 60 три нових випадків зараження.
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