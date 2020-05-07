Акцію на підтримку медиків, які борються з коронавірусом провели в Одесі військові моряки. Оркестр ВМС України влаштував для медпрацівників імпровізований концерт.

Одеський обласний клінічний центр. Після нічної зміни одні лікарі йдуть додому, інші - заступають на роботу. Раптом біля воріт з'являються музиканти. Це - оркестр Військово-морських сил України. Не порушуючи соц-дистанції, моряки беруть перші акорди.

Джазові композиції, одеські шлягери, єврейська "Хава Нагіла". Військові розповідають: ідея флешмобу з'явилася зненацька - просто вирішили якось підтримати лікарів. Адже вони наразі теж на своєрідній лінії фронту.

Андрій Урсол, начальник управління морально-психологічного забезпечення командування ВМС ЗСУ:

Людям, мені здається важливо, щоби їм казали "дякую". Ну, якщо хоча б одна медсестра, нянечка, лікар сьогодні зранку посміхнеться - мені здається, що і нашим хворим буде трохи легше і приємніше.

Лікарі визнають: такі знаки уваги для них вкрай важливі. Шкода тільки, що довго концерт не послухаєш - треба бігти до пацієнтів. Наразі в цій лікарні - двадцять сім інфікованих.

Вадим Шухтін, гендиректор КНП "Одеський обласний клінічний медичний центр":

Больница наша принимает больных с COVID-19, мы - в "первой волне", у нас лежат эти люди - по этому, эта музыка не только для врачей - для них тоже, наверное. Это очень положительно: мы видим, что мы не забыты.

Задоволені як співробітники медзакладу, так і випадкові перехожі. Кажуть: від музики й такого позитивного посилу солідарності аж на душі потепліло.

Надія Кравченко, жителька Одеси:

У людей очень упадническое состояние, настроение не очень веселое у людей - и вы знаете, это бодрит, поддерживает и вдохновляет!

Валерій Кудименко, працівник медзакладу:

Повеселили! У меня у самого на душе весело стало - проходил, смотрю: музыка веселая - наша музыка, наша музыка!

У командуванні ВМС кажуть: такі флешмоби, можливо, організують і для працівників інших лікарень. Щодо місцевої епід-ситуації, то вона поки що залишається складною: за добу в регіоні 60 три нових випадків зараження.