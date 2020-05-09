Пам'ять переможців нацизму у Другій світовій війні вшанували і в Києві. Народні депутати від "Опозиційної платформи - За життя" поклали квіти до кожного пам'ятного монументу героям війни. А ще організували ретро-автопробіг та всеукраїнський флешмоб.

Від самого ранку люди несуть квіти до Вічного вогню аби вшанувати пам'ять загиблих у Другій Світовій війні. Тут на Алеї полеглих героїв викарбувані імена 34 воїнів, які віддали своє життя за перемогу, як нагадування про відвагу та самопожертву народу у боротьбі з нацизмом.

Пам'ятати подвиг наших героїв та вшанувати ветеранів закликали нардепи "Опозиційної платформи - За життя".

Щороку опозиціонери разом з військовими та волонтерами організовували перепоховання бійців Другої світової війни. Втім цього року карантин вніс суттєві зміни в цю традицію. За словами співголови партії, Юрія Бойка - задля безпеки ветеранів політики вирішили перенести дату перепоховання.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна Платформа - За життя":

Это День Победы. Мы никогда не забудем наших дедов, наших бабушек, которые ковали эту победу, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы жили в свободной стране. Сломали хребет нацизму. Мы никому не дадим переписать историю. Для нас этот день всегда будет святым. И мы защитим и ветеранов, и всех тех, для кого память об этой победе, о Великой Отечественной войне - свята.

Два рази на рік ми перезахоронюємо бійців, 8 травня. І 6го листопада, у День визволення Києва. Нажаль, сьогодні карантин, ми не можемо, щоб це була загроза ветеранам - усі вони люди похилого віку. Тому ми перенесли захоронення на 22 червня. І це буде. Тому що ми знайшли вже більше 25 бійців в цьому році. Ця процедура буде продовжена. Незважаючи на всі спроби, намагання створити нових героїв. Ми своїх героїв знаємо. Ми їх знайдемо. Ми поховаємо їх з честю і достоїнством.

Молитвою згадали героїв й священнослужителі Української Православної Церкви. Священнослужителі закликали усіх схилити голови перед героями війни.

Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ:

Ми сьогодні приклоняємо свої голови перед тими нашими воїнами-вождями, які поклали своє життя на полі битви. Які віддали своє життя для того, щоб ми жили з вами щоб ми не були рабами, якимись людьми четвертого чи п'ятого сорту, а щоб ми були добрими людьми, які можуть насолоджуватися красотами цього життя, цього світу, тим, що нам Бог дав для нашого вживання.

Нехай Господь тим, хто залишився живий, уже небагато таких ветеранів ВОВ, хай Господь їм подасть здоров"я, хай Господь їх утішить і подасть все, що потрібно для цього земного життя. Ще раз вітаю всіх з Днем Перемоги!

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:

Я склоняю голову перед тем великим подвигом всех людей, которіе обьеденились, не жалели самих себя переносили все трудности за нас мі сегодня счастливі.

Аби зберегти пам'ять про героїзм народу опозиціонери ініціювали створення громадського руху "Національний фронт захисту історичної пам'яті".

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Эта защита, сама историческая память сегодня, нуждается в том, чтобы мы не просто ее восстановили, а мы ее чтили и уважали. Я хочу сказать, что наша партия в этом году, в предверии сегодняшнего дня, сегодняшнего праздника - дошла до каждого ветерана Великой Отечественной войны. Как участников, так и тех, кто трудился в тылу. Поздравила всех ветеранов Отечественной войны с этим великим героическим праздником.

И хочу сказать, что наша фракция в парламенте будет продолжать борьбу за повышение пенсии для ветеранов ВОВ - до 7.5 тыс грн. Будет отстаивать исполнение решения Конституционного суда, которым восстановлены льготы ветеранам ВОВ, достойное медицинское обслуживание и финансирование ветеранских организаций. Это наша задача. Мы все в долгу перед героями ВОВ. Мы этот долг должны реализовать.

Депутати-опозиціонери дотрималися усіх карантинних обмежень, спричинених епідемією коронавірусу, втім знайшли спосіб привернути увагу до свята Великої Перемоги, організувавши автопробіг.

На ретро-автомобілях повоєнних часів члени "Опозиційної платформи - За життя" проїхалися столицею, аби нагадати кожному про подвиг наших співвітчизників. Депутати зупинилися біля кожного пам'ятного монументу і поклали квіти, як данину шани героям, переможцям нацизму.

Нестор Шуфрич, народний депутат, партія "Опозиційна платформа - за життя":

Мы и белорусы выстояли, пережили ужасы этой войны, выстрадали ее, при всем уважении к другим народам, которые объединились ради того чтобы покончить с фашизмом, украинцам и белорусам выпала самая тяжелая судьба. Фашисты шли на Москву пришли с территории Украины и Беларуси и когда бежали от красной армии мы знаем как они уничтожали все на своем пути.

Этот праздник должен объединять всех украинцев, независимо от национальности. Бабий Яр - десятки тысяч могильников, в которых хоронили, братские могилы наших солдат - это все на нашей земле. Иван Кожедуб, Султан Ахметхан, генерал Ватутин - это все наши герои.

На думку політиків, Україна повинна пам'ятати про великий подвиг героїв Другої світової війни заради майбутніх поколінь. Автопробіг депутати завершили на площі Перемоги в столиці.

Опозиціонери принесли квіти до підніжжя обеліска на честь міста-героя Києва. І організували всеукраїнський флешмоб, а також заспівали пісню, яка стала символом великої перемоги. Депутати привітали ветеранів з днем великої перемоги. Та закликали усіх українців шанувати героїв війни та пам'ятати чи не найкривавішу трагедію людства, аби такі жахіття не повторювалися знову.