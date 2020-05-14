Скандал, який облетів усі інформангенції України та світу! 51 немовля від сурогатних матерів утримують у столичному готелі! Їх не можуть віддати батькам, по-перше, через карантин, а по-друге - через недосконалість законодавства!

Сім іспанських пар уже звернулися до Європарламенту через те, що не можуть забрати з України новонароджених. До речі, це вже другий подібний скандал за останній місяць.

То що сталося? І що буде з малюками?

Від їхнього плачу серце обливається кров'ю. Майже пів сотні немовлят в одній кімнаті київського готелю чекають на своїх батьків. Усі - народжені від сурогатних матерів.

Їхні батьки - громадяни ледь не з усього світу: США, ЄС, Китай. Через карантин забрати немовлят не можуть. Доглядає малечу персонал клініки сурогатного материнства.

На відео - немовлята заходяться від плачу. Працівники клініки розповідають, як малеча чекає, коли опиняться поруч з люблячими батьками. Ролик розмістили лише на міжнародній версії сайту. Але за добу відео розлетілося мережею і шокувало українців.

У цій ситуації мені до болю шкода цих немовлят. Покинуті, без справжніх матерів. Як їх врятувати, як знайти їм справжніх батьків.

Мета відео - запевнити покупців, що товар утримується на складі (даруйте, в готелі) в належному стані. Назва клініки вказує, що життя людини це технологія, поставлена на потік.

Україна стає країною-донором народження для іноземців дітей, долю яких вона не може проконтролювати. Наголошую, сурогатне материнство в Україні - проблема, яка потребує комплексного та негайного реагування.

Це реакція обмундсмена з прав людини Людмили Денисової. Вона закликала удосконалити законодавство, аби діти в Україні не ставали об'єктом торгівлі.

Ми вже розповідали, що Україна перетворилася мало не на світовий інкубатор. Бо ж у багатьох країнах сурогатне материнство або заборонене, як у Франції, або ж карається смертю, як в Китаї. То ж що таке сурогатне материнство - комерційна експлуатація жінок, торгівля людьми чи світла місія, бодай і за гроші, подарувати чужим людям щастя батьківства, - йдемо дізнаватися до юристів.

Михайло Ілляшев, адвокат, керуючий партнер "Ілляшев і партнери":

У нас в уявленні мати яка народила і є матір'ю дитини і досить важко звикнути з тим, що ця людина надала послуги і ніякого відношення до дитини - не має. В Україні діже ліберальне законодавство, стосовно цього але з одного боку це виглядає погано для суспільства, що багато дітей в одному приміщенні, а для когось - це благо, оскільки батьки можуть отримати дитину, яку вони так би не могли отримати.

Сурогатне материнство практикується в Україні далеко не перший рік. Але кадри, на яких десятки немовлят в одній кімнаті заходяться плачем в очікуванні батьків шокують. Тож навідуємось до клініки сурогатного материнства, аби вони пояснили, де батьки цих дітей.

На подвір'ї клініки нас намагалися запевнити, що в медзаклад зачинений. Втім на рецепції - люди. Та й вони в один голос говорять: керівництва на місці не має.

На жаль, зараз представник від'їхав якраз туди - де знаходяться. Я думаю, що там теж знаходяться якісь журналісти. Навіть не знаю…

Зрештою, ми натрапили на головного лікаря. Він сурогатне материнство називає виключно замінним. І розповідає, як діти опинились в готелі.

Ігор Печинога, головний лікар клініки сурогатного материнства:

Для такої категорії осіб, як іноземні громадяни, які скористались можливістю допоміжних репродуктивних технологій - для них в'їзд заборонений. Процедура в'їзду дуже важка, тому діти, які народились в період карантину - зараз на Україні без батьків. Там створені всі умови, дітки під наглядом.

А ось і готель, в якому перебувають малюки. Напередодні сюди навідалися правозахисники, аби перевірити умови в яких живуть немовлята. Тож і ми хочемо дізнатися, як почувається малеча.

Та замість відповіді - лише гуркіт металевих воріт, які перед нами закрили.

Лише за дві години поки ми стовбичили біля затягнутого колючим дротом паркану готелю до нас вийшов директор клініки. Розповідає, стали заручниками ситуації, коли без спецдозволу біологічні батьки з-за кордону не можуть потрапити до України.

Альберт Точиловський, керівник клініки сурогатного материнства:

Многие страны отреагировали быстро и написали просьбу: американцы, шведы, Кипр быстро написали просьбы за своих родителей - впустить. Посольство Испании нам вообще сказали, что им все равно, "наши проблемы маленькие", никто не стал замечать. Но когда мы закричали - на нас обратили внимание

В офісі уповноваженого з прав людини вже розробили механізм, як найшвидше об'єднати дітлахів з батьками.

Людмила Денисова, уповноважена ВРУ з прав людини:

Загалом в Україні понад 100 дітей чекають своїх батьків в різних медзаклаздах репродуктивної медицини. Якщо карантин буде продовжено, то таких дітей може бути вже не сотні, а майже тисяча.

Скільки ще діти пробудуть в готелі - невідомо. Через прогалини в законодавстві та карантинні обмеження - це може затягнутися на місяці. Діти при живих батьках підростатимуть в готелі, як у сиротинці.