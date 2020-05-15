Українці втомилися від карантину: Кабмін підготував план виходу із локдауну

Помірна статистика дозволила людям розслабитись і ті почати ставитись до карантину легковажніше. Вірус тепер лякає менше. А отже, дискусії про те, що з карантином треба закінчувати, не просто почастішали, якось і не віриться, що й досі треба дотримуватись обмежень