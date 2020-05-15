Кабмін дозволив роботу непродовольчих ринків [ Редактировать ]
Уряд дозволив працювати непродовольчим ринкам. Напередодні Кабмін ухвалив відповідне рішення. Головна вимога для торговців - дотримання санітарних норм.
Продавці і покупці мають бути в масках. Всі повинні дотримуватися дистанцій. А ще обов'язкові температурний скринінг та дезінфекція. Інакше на продавців чекає штраф і заборона працювати.
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