Навіть якщо нових спалахів коронавірусу не буде, останніми, хто зможе запрацювати, як раніше, - стануть зірки. Чому - зрозуміло. Масові заходи - найнебезпечніші. І втрати галузі розваг та діячів культури серед найбільших.

Тож скільки втрачає через пандемію вітчизняний шоу-бізнес та як актори і співаки намагаються заробити копійчину, не виходячи з дому? Феруза Бегматова почула зірок.

Оля Полякова, співачка:

За що ми будемо жити, що ми будемо їсти через місяць, як платити людям зарплати і все остальне, мене це теж бентежить, людоньки.

Антон Лірник, актор:

Все концерты, все выступления перенеслись, все наши спектакли.

Міла Нітіч, співачка:

Нервы уже на исходе, иногда уже все очень сильно раздражает.

Декому пощастило дещо більше, приміром, ведучим телевізійних шоу.

Жанна Бадоєва, ведуча:

Практически моя жизнь почти не изменилась, мы уже целый год, практически работаем на удаленке, наша команда разбросана по всему миру и мы готовимся всегда в скайпе, по интернету.

Але ті креативники, чия робота просто неможлива в онлайн-просторі, приміром, актори театру чи кіно.

Тетяна Зіновенко, акторка:

Да, мы сейчас не работаем, да, у нас сейчас режим жесткой̆ экономии.

Тож народна улюблениця Тетяна Зіновенко, як і її серіальна героїня Наталя Богданівна, - обирає концентруватися на позитиві.

Тетяна Зіновенко, акторка:

Вот он, наш герой. Была свидетелем того, как он впервый раз сказал слово мама. И спасибо карантину, что он подарил нам счастье и эту возможность остановиться во времени.

Всі ж інші відчайдушно намагаються знайти нові шляхи заробітку. "Усі" - це, за приблизними підрахунками, майже 750 тисяч людей. Саме стільки задіяно у креативній сфері в Україні.

Михайло Ясинський, продюсер:

За каждой звездой̆, за каждым популярными артистом, за ним находится огромное количество других представителеий творческих профессий̆, сценических и околосценических профессий, это и музыканты, и хореографы, и музыканты, светорежиссеры, огромное количество профессий, которые, как и артисты, остались без работы.

Уся ця армія людей забезпечує країну чотирма відсотками ВВП. Тож чому креативників не внесли у список компаній, для яких карантин віднедавна послабили, - вони не розуміють.

Міла Нітіч, співачка:

Пока ни власть, никто не говорит, каким именно образом мы будем выходить из карантина. Для всех сфер деятельностей есть план выхода, для нас нет, и будет ли он - вот вопрос.

А поки артисти із острахом спостерігають, як щодня спливає і без того короткий для артистів сезон роботи.

Міла Нітіч, співачка:

Все живут на резервах.

А менеджери залізають у шалені борги, аби втримати колектив у докарантинному складі.

Михайло Ясинський, продюсер:

Мы выстроили отношения по системе финансирования, мы выплатили некоторые авансы, чтоб они вернулись в работу. Если хоть какой-то человек из наших выпадет, то может сломаться вся наша производственная цепочка.

Цього тижня в Києві влаштували лайт-шоу протесту. Пізно ввечері з 15 локацій спрямували в небо сотні променів софітів. Так працівники креативної індустрії намагалися привернути до себе увагу влади.

Володимир Андрусишин, організатор акції:

Ми хочемо просто нагадати про себе владі, вийти на прямий діалог з урядом - відкритий. Не кулуарний. Які у нас перспективи? Чи є хоч якась формула як працювати?

Можливі втратити в галузі українського шоу-бізу профільні асоціації оцінюють у 110 мільйонів доларів. А отже, аби хоч якось втриматися на плаву, артисти мають шукати нестандартні рішення.

Оля Полякова, співачка:

Я открыла онлайн сервис видеопоздравлений. И так вы можете с помощью этого сервиса поздравить родных, близких.

Половину із зароблених від привітань грошей Королева Ночі обіцяє передати на благодійність. Але головним заробітком в умовах онлайн-режиму і для Полякової, і для багатьох інших артистів залишається співпраця з рекламодавцями.

Михайло Ясинський, продюсер:

У нее 2.8 млн подписчиков в фейсбуке и в инстаграм, это означает, что она привлекательна для рекламодателей Значительная часть артистов не может похвастаться такими контрактами и каждый день для них это расходы, не только бытовые, а так же для удержания коллективов.

І навіть коли формально влада дозволить сфері знову працювати, креативники не очікують на швидке відновлення.

Антон Лірник, актор:

Мы артисты, будем, наверное, одними из самых обделенных граждан, поскольку это наша профессия - развлекать людей, а на развлечения люди будут тратить меньше.

Отже, концертів буде або дуже мало, або не буде взагалі. І єдиним способом підзаробити для артистів стануть добрі старі корпоративи.

Михайло Ясинський, продюсер:

Это не всегда положительно влияет на ценность музыкального продукта. Если вы вспомните середину нулевых, когда украинские артисты не давали концертов, туры не делали, не было стадионов, то и музыка была другая, она была рассчитана на компании, свадьбы, корпоративы, вечеринки.

Український шоу-біз останніми роками все-таки став на ноги, та збитий карантином, він відкотиться, за прогнозами, років на 20 назад. Та попри все це, зірки намагаються і самі зберігати спокій, і інших підбадьорювати

Найголовніша мета - це бути здоровими, а всі кризи ми переживемо.

Еще чуть-чуть осталось, все будет, все восстановится, я в это свято верю.

Получайте удовольствие от того, сколько времени вы проводите с семьей. Находите хорошее даже в плохом, что происходит вокруг вас.