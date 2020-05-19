На юго-западе Китая в провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,0. Четыре человека погибли, еще 23 получили травмы. Об этом сообщают "РИА Новости".

Подземные толчки были зафиксированы в уезде Цяоцзя городского округа Чжаотун, где проживают более 5,5 млн человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров.

После землетрясения местные власти оперативно организовали спасательные работы. Жители, находившиеся в поврежденных зданиях, были эвакуированы в безопасные места. Число эвакуированных пока не сообщается.

На распространенных в соцсетях видеозаписях видно, что многих людей землетрясение застало на улице, в магазинах и школах. Провинция Юньнань расположена в сейсмоопасном регионе, поэтому местные жители знают, что необходимо делать: они либо укрылись в наиболее безопасных местах, любо оперативно вышли из помещений.

Напомним, что в ночь на вторник, 28 апреля, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,7 бала.