Сильное землетрясение потрясло Китай, есть жертвы [ Редактировать ]
На юго-западе Китая в провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,0. Четыре человека погибли, еще 23 получили травмы. Об этом сообщают "РИА Новости".
Подземные толчки были зафиксированы в уезде Цяоцзя городского округа Чжаотун, где проживают более 5,5 млн человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров.
После землетрясения местные власти оперативно организовали спасательные работы. Жители, находившиеся в поврежденных зданиях, были эвакуированы в безопасные места. Число эвакуированных пока не сообщается.
На распространенных в соцсетях видеозаписях видно, что многих людей землетрясение застало на улице, в магазинах и школах. Провинция Юньнань расположена в сейсмоопасном регионе, поэтому местные жители знают, что необходимо делать: они либо укрылись в наиболее безопасных местах, любо оперативно вышли из помещений.
Напомним, что в ночь на вторник, 28 апреля, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,7 бала.
по теме
Правда про епідемію важливіша за торгівлю: США звинувачують Китай у замовчуванні ситуації
Китай мовчав. Перші особи Сполучених штатів почали вголос говорити те, що раніше лише обережно писали в пресі: У Пекіні вчасно не відреагували на ситуацію з коронавірусом
В Одессе остановили разбор рухнувшего дома из-за серьезной опасности
В понедельник, 18 мая, спасатели приостановили работу по разбору обломков частично разрушенного дома в Одессе
Обвал жилого дома в Одессе: названа причина
Начальник полиции Одесской области Олег Бех назвал причину обрушения дома в Одессе
В Одессе рухнул дом: под завалами ищут людей (фото)
В понедельник, 18 мая, в Одессе, возле снесенной бани на Торговой улице, рухнула часть старинного жилого дома
Китай заплатит 2 млрд за коронавирус
Китай выплатит компенсацию странам, пострадавшим от коронавирусной инфекции