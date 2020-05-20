54 випадки зараження коронавірусом зафіксовано напередодні на Буковині, 20 у Чернівцях, - повідомили в тамтешній обладміністрації. Регіон залишається у переліку тих, де COVID-19 діагностують найчастіше.

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Ще одне місто в Україні закрили на карантин. У Кременецькому районі Тернопільщини зараз найбільше хворих на COVID-19 в області. Тож від сьогодні обмежили в'їзд до райцентру. На під'їздах до міста встановили блокпости. Пропускатимуть лише місцеві авто, спецтранспорт, а також тих, хто працює в місті. Організовані патрулі стежитимуть за дотриманням вимог карантину.