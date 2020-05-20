Ще одне місто в Україні закрили на карантин [ Редактировать ]
54 випадки зараження коронавірусом зафіксовано напередодні на Буковині, 20 у Чернівцях, - повідомили в тамтешній обладміністрації. Регіон залишається у переліку тих, де COVID-19 діагностують найчастіше.
* * *
Ще одне місто в Україні закрили на карантин. У Кременецькому районі Тернопільщини зараз найбільше хворих на COVID-19 в області. Тож від сьогодні обмежили в'їзд до райцентру. На під'їздах до міста встановили блокпости. Пропускатимуть лише місцеві авто, спецтранспорт, а також тих, хто працює в місті. Організовані патрулі стежитимуть за дотриманням вимог карантину.
по теме
Епідемія коронавірусу в Україні іде на спад - Максим Степанов
У МОЗ анонсують черговий етап пом'якшення карантину - які послаблення готують для українців?
Авіаперельоти "для своїх": коли на європейські курорти повернуться українці?
Як виглядають подорожі в умовах пандемії коронавірусу і до якої авіареальності слід звикати українцям?
У Черкасах скасували "м'який" карантин
Блокбастер "бунтівні Черкаси", за яким стежила вся країна, схоже закінчився - карантинній вольниці там поклали край
Дніпропетровщину накрила нова хвиля COVID-19
У Департаменті охорони здоров'я вважать, послаблення карантину в області - передчасне
Село Давидів на Львівщині закрили на карантин
Частина в'їздів до села перекриті бетонними блоками, на двох вулицях встановили блокпости