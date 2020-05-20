Запуск чергової партії інтернет-супутників Starlink відкладають вже другий день поспіль - через тропічний циклон, що насувається на південно-східне узбережжя США. Про це повідомили в компанії Ілона Маска SpaceX, яка займається створенням глобальної мережі інтернет-покриття. Наразі на земній орбіті вже знаходяться 420 інтернет-супутників Starlink.

За задумом Маска, загалом на орбіті планують розмістити 30 тисяч таких апаратів, вони мають забезпечити доступ до інтернету в будь-якому куточку планети.