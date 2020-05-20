В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции анонсировал увольнение глав облгосадминистраций. По его словам, после пандемии коронавируса будут решительные шаги.

"После пандемии COVID-19 будут решительные шаги", - сказал он.

Напомним, во время пресс-конференции президент рассказал, когда откроют детские сады и метро. Также он заявил, когда Украина подпишет меморандум с МВФ. Также Зеленский отметил, что Минские договоренности остаются приоритетными для решения ситуации на Донбассе. Однако, могут рассматриваться и другие форматы переговоров.

Отметим, Зеленский назвал главное условие для встречи в "нормандском формате". Также в ходе конференции Зеленский отметил, что не может найти новых министров.

Тем временем, в Раде требуют изменить формат работы. А Зеленский назвал условие для роспуска парламента.