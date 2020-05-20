В среду, 20 мая, во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для роспуска парламента 9-го созыва.

Так, по его словам, это возможно в случае лоббирования партией "Слуга народа" интересов коммерческой группы влияния.

Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за важные законопроекты, я буду поддерживать партию "СН". Именно тот состав монобольшинства. Как только они не будут голосовать, лоббировать интересы коммерческой группы влияния, в то же время я буду распускать парламент.