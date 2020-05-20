Зеленский назвал условие для роспуска парламента [ Редактировать ]
В среду, 20 мая, во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для роспуска парламента 9-го созыва.
Так, по его словам, это возможно в случае лоббирования партией "Слуга народа" интересов коммерческой группы влияния.
Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за важные законопроекты, я буду поддерживать партию "СН". Именно тот состав монобольшинства. Как только они не будут голосовать, лоббировать интересы коммерческой группы влияния, в то же время я буду распускать парламент.
Кроме того, во время пресс-конференции президент рассказал, когда откроют детские сады и метро. Также он заявил, когда Украина подпишет меморандум с МВФ. Также Зеленский отметил, что Минские договоренности остаются приоритетными для решения ситуации на Донбассе. Однако, могут рассматриваться и другие форматы переговоров.
Отметим, Зеленский назвал главное условие для встречи в "нормандском формате". Также в ходе конференции Зеленский отметил, что не может найти новых министров.
Напомним, в Раде требуют изменить формат работы.
по теме
В Раде требуют изменить формат работы
В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции сделал заявление
Встреча в "нормандском формате": Зеленский назвал главное условие
В среду, 20 мая, во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский сообщил, когда состоится "нормандская встреча"
Украина подпишет меморандум с МВФ: Зеленский назвал сроки
По словам президента, в ближайшее время он одобрит закон о банках
Зеленский проведет пресс-конференцию: названа дата и место
Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию
Зеленский объявил второй этап смягчения карантина
В среду, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам