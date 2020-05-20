В среду, 20 мая, во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский рассказал про "кадровый голод".

Так, под этим понятием он подразумевает сложность в поиске кандидатов на посты министров культуры, образования и энергетики.

У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обратились к нашему культурному сообществу. Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложно найти министра энергетики.

Кроме того, во время пресс-конференции президент рассказал, когда откроют детские сады и метро. Также он заявил, когда Украина подпишет меморандум с МВФ. Также Зеленский отметил, что Минские договоренности остаются приоритетными для решения ситуации на Донбассе. Однако, могут рассматриваться и другие форматы переговоров.

Отметим, Зеленский назвал главное условие для встречи в "нормандском формате".