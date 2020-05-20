В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что часть фракций требует на несколько дней перенести роботу Верховной Рады "в режим комитетов".

Это связано с тем, что депутат от фракции "Батькивщина" Олег Мейдич заболел коронавирусом.

В связи с тем, что депутат от "Батькивщины" заболел коронавирусом, часть фракций требует на несколько дней перенести роботу Рады "в режим комитетов". Без пленарных заседаний. Кроме того, хотят, чтобы весь аграрный комитет отправили на обсервацию. Но такое решение опять парализует работу парламента.

Кроме того, во время пресс-конференции президент рассказал, когда откроют детские сады и метро. Также он заявил, когда Украина подпишет меморандум с МВФ. Также Зеленский отметил, что Минские договоренности остаются приоритетными для решения ситуации на Донбассе. Однако, могут рассматриваться и другие форматы переговоров.

Отметим, Зеленский назвал главное условие для встречи в "нормандском формате". Также в ходе конференции Зеленский отметил, что не может найти новых министров.