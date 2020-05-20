В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции рассказал о том, когда в стране откроют детские сады.

Мы ожидали, что это займет полтора месяца. План выхода из 5 этапов появился еще месяц назад.

Президент отметил, власть рассчитывала, что некоторые этапы продлятся дольше. Однако позитивная статистика позволяет внедрить некоторые ослабления раньше, чем планировалось.

С 22 числа заработает транспорт, городской и пригородный. Между областями мы пока не можем обеспечить транспорт. Только 6 областей к этому готовы пока. Только в 6 областях соответствующая статистика. С 22 числа заработает метро, а уже с 25 - детские сады.

Напомним, по состоянию на 20 мая в Украине зафиксировали 19 230 случаев коронавирусной болезни COVID-19.