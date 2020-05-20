В среду, 20 мая, во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что "нормандская встреча" состоится после спада заболеваемости COVID-19.

Такое решение было принято после переговоров с Германией и Францией.

Мы не отпускаем в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, вопрос возвращения наших территорий. В этих условиях сейчас сложно. Но и с Германией, и с Францией, со всеми мы говорили. Все поддерживают, что сразу после спада COVID-19 у нас должна быть встреча в нормандском формате. Что касается президента России. Мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними говорить, должны договариваться.