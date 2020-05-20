В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что Минские договоренности остаются приоритетными для решения ситуации на Донбассе.

Тем не менее, по его словам, могут рассматриваться и другие форматы переговоров.

Мы не отпускаем в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, вопрос возвращения наших территорий. В этих условиях сейчас сложно. Но и с Германией, и с Францией со всеми мы говорили. Все поддерживают, что сразу после спада COVID-19 у нас должна быть встреча в Нормандском формате.

Зеленский также прокомментировал взаимоотношения с российским президентом Владимиром Путиным и его желание решить вопрос на Донбассе.

"Что касается президента России. Мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними говорить, должны договариваться. Минский формат приоритет, но никто не отменяет любой другой формат. Мы готовы к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий", - добавил Зеленский.

Кроме того, во время пресс-конференции президент рассказал, когда откроют детские сады и метро. Также он заявил, когда Украина подпишет меморандум с МВФ.