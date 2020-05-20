Украина подпишет меморандум с МВФ: Зеленский назвал сроки [ Редактировать ]
Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом в мае. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
По его словам, в ближайшее время он одобрит закон о банках.
Сейчас я подпишу банковский закон... Мы подпишем этот меморандум. И я уверен, что мы подпишем его в мае. Затягивать нельзя. Банковский закон сейчас ко мне придет, завтра или после завтра. Возможно, сегодня. Двери будут открыты для помощи МВФ, за которую мы очень сильно боролись.
Кроме того, во время пресс-конференции президент рассказал, когда откроют детские сады и метро.
по теме
Зеленский назвал условие для роспуска парламента
В среду, 20 мая, во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для роспуска парламента 9-го созыва
В Раде требуют изменить формат работы
В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции сделал заявление
Встреча в "нормандском формате": Зеленский назвал главное условие
В среду, 20 мая, во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский сообщил, когда состоится "нормандская встреча"
Зеленский проведет пресс-конференцию: названа дата и место
Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию
Украине выделят 1,2 млрд помощи: Европарламент принял решение
Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить десяти странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета макрофинансовой помощи