Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом в мае. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

По его словам, в ближайшее время он одобрит закон о банках.

Сейчас я подпишу банковский закон... Мы подпишем этот меморандум. И я уверен, что мы подпишем его в мае. Затягивать нельзя. Банковский закон сейчас ко мне придет, завтра или после завтра. Возможно, сегодня. Двери будут открыты для помощи МВФ, за которую мы очень сильно боролись.

Кроме того, во время пресс-конференции президент рассказал, когда откроют детские сады и метро.