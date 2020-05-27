Во вторник, 26 мая, Евгений Мельниченко, адвокат потерпевшей от изнасилования полицейскими девушки, рассказал о том, как сейчас себя чувствует девушка и как инцидент произошел с ней. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, человеком, который привез потерпевшую к полицейским на автомобиле марки "Opel", оказался 39-летний сосед, который находится в разводе и воспитывает троих детей. Он и заманил девушку в ловушку.

"Привез девушку на Опеле сосед, который заманил потерпевшую в отдел полиции будто бы на допрос по поводу ограблений в селе. 23 мая 2020 года, в субботу, сосед привез девушку будто бы на вызов в полицию, где ее ждал "дядя Коля", начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлыка. Сосед сейчас в розыске", - сообщил адвокат.

Кроме того, полицейский, которого Мельниченко назвал "дядя Коля", ранее домогался жертвы происшествия.

"Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До 4 утра с семи вечера (9 часов в сумме - Ред.). Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики и заставляли пить потерпевшую. Это была месть дяди Коли, что девушка не пошла на то, чтобы добровольно иметь отношения с ним. Насиловал подчиненный Сережа, а дядя Коля душил и бил...", - добавил адвокат.

Также по словам Мельниченко, потерпевшая одна воспитывает 5-летнюю дочь, которая больна ДЦП. Кроме того, сама девушка сейчас в очень сложном эмоциональном состоянии.

"У нее шоковое состояние, нужно лечение. Подозреваемые ничего не предлагают со своей стороны, поэтому я планирую написать номер ее карты для сбора на лечение. Много желающих помочь. Будем смотреть, что скажут врачи. Я понимаю, что есть травмы… Она сейчас не пребывает в больнице, у нас сейчас негде, все лечат коронавирус. Ей нужно было бы быть вообще в критическом состоянии, чтобы ее оставили в больнице. На счет подозреваемых, то, на сколько я понимаю, они не признают себя виноватыми. Я планирую контролировать ход следствия, как представитель потерпевшей, заявлять иск и поддерживать вместе с прокуратурой государственное обвинение," - рассказал адвокат.



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