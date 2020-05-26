Тортури і зґвалтування на Київщині: поліцейським обирають запобіжний захід [ Редактировать ]
Тортури і зґвалтування в поліцейському відділку в містечку Кагарлик на Київщині. Обом підозрюваним нині обирають запобіжний захід. На лаві суду - оперуповноважений Сергій Сулима та начальник сектору кримінальної поліції Кагарлицького відділку Микола Кузів. Обох підозрюють у катуванні двох людей в поліцейському відділку в ніч з 23 на 24 травня. У власному кабінеті поліцейський знущався з 26 річної жінки. Вдягнув на неї протигаз, закував у кайданки, стріляв із табельної зброї над головою і кілька разів зґвалтував. У цей же час, в тому ж відділку мордували і чоловіка, йому погрожували зґвалтуванням, ставили на коліна, били по голові кийками, надягали протигаз і також стріляли над головою. Зламали ребра та ніс.
Микола Арманов, заступник керівника управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами ГСУ ДБР:
Слідчі кваліфікували дії за двома статтями ККУ - згвалтування групою осіб і перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу яке пов"язане з насильством, санкції цих статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі, це особливо тяжкі злочини на сьогоднішній день і сукупне покарання буде визначатись судом.
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