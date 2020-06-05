В Малайзии 8-летняя девочка застряла в ограде, после чего ее до смерти закусали шершни. Об этом сообщает The Sun.

Девочка играла вместе с трехлетним братом и другими детьми возле дома, когда на детей напал рой шершней. Ее друзья успели убежать, но девочка не смогла, так как застряла. Шершни укусили ребенка 65 раз.

Брат девочки весь в укусах прибежал к матери и рассказал о случившемся. Женщина забрала дочь и отвезла обоих детей в больницу. Однако врачи не смогли помочь девочке: той же ночью она умерла. По словам медиков, причиной смерти стал отказ внутренних органов в результате действия яда шершней.

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