Шершни до смерти "загрызли" ребенка [ Редактировать ]
В Малайзии 8-летняя девочка застряла в ограде, после чего ее до смерти закусали шершни. Об этом сообщает The Sun.
Девочка играла вместе с трехлетним братом и другими детьми возле дома, когда на детей напал рой шершней. Ее друзья успели убежать, но девочка не смогла, так как застряла. Шершни укусили ребенка 65 раз.
Брат девочки весь в укусах прибежал к матери и рассказал о случившемся. Женщина забрала дочь и отвезла обоих детей в больницу. Однако врачи не смогли помочь девочке: той же ночью она умерла. По словам медиков, причиной смерти стал отказ внутренних органов в результате действия яда шершней.
Ранее мы писали о том, что в больнице муравьи до смерти искусали мужчину.
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