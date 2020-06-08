Тріщить та осипається: в Україні "втомився" ще один міст [ Редактировать ]
У Тернопільській області обвалився автомобільний міст! Під вагою вантажівки з піском. Машина зачепилася передніми колесами за залишки мосту, і повисла над річкою. Водій не постраждав, а його фуру витягли краном. Переправа - була аварійною.
Загалом аварійні мости це величезна проблема для України. Бо ремонту потребують - і великі, і маленькі, і навіть переправи - стратегічного значення.
Про один із таких втомлених мостів розповість Марина Михайловська. Значення Південнобузького мосту для Миколаївщини складно переоцінити. Якщо він обрушиться - це означатиме транспортний параліч для південних регіонів.
Південнобузький міст, більш відомий серед жителів Миколаєва як Варварівський. Сімсот п'ятдесятиметрова конструкція більш ніж півстоліття поєднує миколаївський півострів з "великою землею". І нині це одна з найпроблемніших ділянок міжнародної траси Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.
Володимир, водій:
Он рассыпается, его латают, под низом все трещит. Металл даже трещит.
Ігор Воронцов, яхтсмен:
Кожного дня ми проходимо на катері під цим мостом і бачимо його втомлений стан. Є вже там якісь порушення, бо постійно провисають дроти, щонайменше. Коли йде по мосту машина, він звичайно трясеться.
У 60-ті роки минулого століття Варварівськимй міст прославився своїм унікальним інженерним рішенням. Нині він теж відомий на всю країну, але вже своїми проблемами: бетон кришиться, металеві прольоти - заіржавіли, розвідна частина мосту ледве працює.
Павло Лавреньєв, головний інженер КП "ЕЛУ автодоріг":
Уже очень много разрушений в болтовых соединениях. Напряженный пучок, можно сказать, развалился полностью, который соединял 9-ю и 10-ю опору. Толком мы не знаем, в каком состоянии находится 7-я опора, сколько она выдержит.
Що міст витримає недовго, стало зрозуміло 2008. Ще тоді він потребував негайного капремонту. А через 10 років, переправу визнали аварійною. Відтоді міст готуються ремонтувати. Втім, досі немає навіть проєкту реконструкції.
Сергій Коренєв, директор департаменту ЖКГ Миколаївської міськради:
Ми починали розробку технічної документації, укладали договори. На жаль там були питання з підрядниками.
Та питання є не лише до підрядника. Наприклад, де взяти сотні мільйонів гривень, яких у бюджеті Миколаєва немає? Або ж чи зможе місцева влада передати Варварівський міст державі? Та як довго триватиме оформлення документів? А тим часом перевантажені фури щодня прямують аварійною переправою. Заборонити проїзд місцева влада не може - іншого шляху немає.
Анатолій, велосипедист:
Чи не страшно вам їздити? - Ні! Я звик вже. Вже страху немає. - А був? - Був колись! Звикає до всього людина.
по теме
Все дуже погано: тисячі мостів України ризикують обвалитися
В Україні тисячі "втомлених" переправ. Їх потрібно не просто ремонтувати, а рятувати. Чи будувати нові.
В Николаеве взвоют сирены: что произойдет
В среду, 3 июня, в Николаеве включат сирены
В Одессе авто протаранило "скорую", приехавшую к пострадавшим в ДТП
В Одессе автомобиль врезался в припаркованную машину скорой помощи
Пьяный механик СТО устроил аварию на угнанной машине
Под Киевом пьяный механик СТО устроил аварию на угнанной машине
В России разбился военный вертолет: экипаж погиб
Вертолет упал во время выполнения учебно-тренировочного полета