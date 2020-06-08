У Тернопільській області обвалився автомобільний міст! Під вагою вантажівки з піском. Машина зачепилася передніми колесами за залишки мосту, і повисла над річкою. Водій не постраждав, а його фуру витягли краном. Переправа - була аварійною.

Загалом аварійні мости це величезна проблема для України. Бо ремонту потребують - і великі, і маленькі, і навіть переправи - стратегічного значення.

Про один із таких втомлених мостів розповість Марина Михайловська. Значення Південнобузького мосту для Миколаївщини складно переоцінити. Якщо він обрушиться - це означатиме транспортний параліч для південних регіонів.

Південнобузький міст, більш відомий серед жителів Миколаєва як Варварівський. Сімсот п'ятдесятиметрова конструкція більш ніж півстоліття поєднує миколаївський півострів з "великою землею". І нині це одна з найпроблемніших ділянок міжнародної траси Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.

Володимир, водій:

Он рассыпается, его латают, под низом все трещит. Металл даже трещит.

Ігор Воронцов, яхтсмен:

Кожного дня ми проходимо на катері під цим мостом і бачимо його втомлений стан. Є вже там якісь порушення, бо постійно провисають дроти, щонайменше. Коли йде по мосту машина, він звичайно трясеться.

У 60-ті роки минулого століття Варварівськимй міст прославився своїм унікальним інженерним рішенням. Нині він теж відомий на всю країну, але вже своїми проблемами: бетон кришиться, металеві прольоти - заіржавіли, розвідна частина мосту ледве працює.

Павло Лавреньєв, головний інженер КП "ЕЛУ автодоріг":

Уже очень много разрушений в болтовых соединениях. Напряженный пучок, можно сказать, развалился полностью, который соединял 9-ю и 10-ю опору. Толком мы не знаем, в каком состоянии находится 7-я опора, сколько она выдержит.

Що міст витримає недовго, стало зрозуміло 2008. Ще тоді він потребував негайного капремонту. А через 10 років, переправу визнали аварійною. Відтоді міст готуються ремонтувати. Втім, досі немає навіть проєкту реконструкції.

Сергій Коренєв, директор департаменту ЖКГ Миколаївської міськради:

Ми починали розробку технічної документації, укладали договори. На жаль там були питання з підрядниками.

Та питання є не лише до підрядника. Наприклад, де взяти сотні мільйонів гривень, яких у бюджеті Миколаєва немає? Або ж чи зможе місцева влада передати Варварівський міст державі? Та як довго триватиме оформлення документів? А тим часом перевантажені фури щодня прямують аварійною переправою. Заборонити проїзд місцева влада не може - іншого шляху немає.

Анатолій, велосипедист: