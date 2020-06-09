Шкафы-купе прочно заняли свое место в каждой квартире. Их главное преимущество - крайне экономичная организация пространства. Мы предлагаем вашему вниманию 5 полезных советов по выбору модели, которая сможет удовлетворить всем ваши требованиям.

Шкафы-купе прочно заняли свое место в каждой квартире. Их главное преимущество - крайне экономичная организация пространства. Мы предлагаем вашему вниманию 5 полезных советов по выбору модели, которая сможет удовлетворить всем ваши требованиям.

В поиске идеальной конструкции

Первое, на что необходимо обратить внимание, - функциональность. Размер и наполнение зависят от расположения шкафа. Самые габаритные модели или даже гардеробные системы найдут свое место в спальнях, гостиные можно оборудовать шкафом с нишей под телевизор, в детскую или прихожую отлично впишутся компактные модели, в том числе угловые.

При выборе шкафа-купе крайне важно сразу определиться, будет ли это корпусная модель или встроенная конструкция. Первую легко перенести в другое место, это полноценная единица мебели. Вторая дешевле и вместительнее, но требует или целой стены, или специальной ниши.

Важен и цвет. В классическом интерьере шкаф-купе должен быть дополнением общей картины. Цвет предмета подбирается в тон к остальным элементам меблировки. Если комната выполнена в стиле хай-тек или модерн, можно выбрать систему хранения, которая будет контрастно смотреться на фоне других конструкций.

Еще один совет - не бойтесь зеркал. Они не только повышают функциональность изделия, но и позволяют "играть" с пространством. Зеркала визуально расширяют границы комнаты, делают ее светлее. Такое решение позволит отказаться от дополнительных предметов меблировки с отражающими поверхностями и рационально использовать пространство.

Тщательно продумайте наполнение. Функциональность определяется количеством ниш, полок, ящиков. Во вместительной модели должны быть места для хранения обуви, аксессуаров, белья и т. д.

Долговечность и прочность конструкции зависит от материалов исполнения и качества фурнитуры. Для изготовления систем хранения преимущественно используется ДСП и МДФ. Они характеризуются прочностью, долговечностью, прекрасно поддаются обработке. Из них создаются конструкции разных форм и размеров. Цена более привлекательна, чем на модели из массива дерева.

Индивидуальное решение - ваш лучший выбор

В поиске идеальной модели необходимо учитывать множество критериев. Дизайн, размеры, материалы исполнения, наполнение, цена - не всегда удается подобрать модель, которая удовлетворяет всем требованиям и пожеланиям. Поэтому еще один полезный совет - отдавать предпочтение индивидуальным решениям. В интернет-магазине мебели dybok.com.ua вы можете заказать изделия, которые подойдут конкретному помещению.

Каждая модель - воплощение стильного дизайна, вместительности и функциональности. Компания предлагает выгодные условия сотрудничества, которые сопровождаются:

бесплатной доставкой по стране;

услугами сборки;

возможностью поэтапной оплаты;

гарантией качества.

На разные категории товаров распространяются акции и скидки. Чтобы подарить вам уверенность в целости и сохранности конструкции при доставке, изделия могут быть упакованы в деревянную обрешетку. Стоимость такой услуги формируется в зависимости от размеров изделия.

Сделайте шкаф-купе не просто системой хранения для вещей, а неотъемлемой частью интерьера. В компании "Дубок" вы точно найдете идеальный вариант, независимо от типа помещения, его площади или оформления.