Выбор шкафа-купе: советы дизайнера [ Редактировать ]
Шкафы-купе прочно заняли свое место в каждой квартире. Их главное преимущество - крайне экономичная организация пространства. Мы предлагаем вашему вниманию 5 полезных советов по выбору модели, которая сможет удовлетворить всем ваши требованиям.
Шкафы-купе прочно заняли свое место в каждой квартире. Их главное преимущество - крайне экономичная организация пространства. Мы предлагаем вашему вниманию 5 полезных советов по выбору модели, которая сможет удовлетворить всем ваши требованиям.
В поиске идеальной конструкции
Первое, на что необходимо обратить внимание, - функциональность. Размер и наполнение зависят от расположения шкафа. Самые габаритные модели или даже гардеробные системы найдут свое место в спальнях, гостиные можно оборудовать шкафом с нишей под телевизор, в детскую или прихожую отлично впишутся компактные модели, в том числе угловые.
При выборе шкафа-купе крайне важно сразу определиться, будет ли это корпусная модель или встроенная конструкция. Первую легко перенести в другое место, это полноценная единица мебели. Вторая дешевле и вместительнее, но требует или целой стены, или специальной ниши.
Важен и цвет. В классическом интерьере шкаф-купе должен быть дополнением общей картины. Цвет предмета подбирается в тон к остальным элементам меблировки. Если комната выполнена в стиле хай-тек или модерн, можно выбрать систему хранения, которая будет контрастно смотреться на фоне других конструкций.
Еще один совет - не бойтесь зеркал. Они не только повышают функциональность изделия, но и позволяют "играть" с пространством. Зеркала визуально расширяют границы комнаты, делают ее светлее. Такое решение позволит отказаться от дополнительных предметов меблировки с отражающими поверхностями и рационально использовать пространство.
Тщательно продумайте наполнение. Функциональность определяется количеством ниш, полок, ящиков. Во вместительной модели должны быть места для хранения обуви, аксессуаров, белья и т. д.
Долговечность и прочность конструкции зависит от материалов исполнения и качества фурнитуры. Для изготовления систем хранения преимущественно используется ДСП и МДФ. Они характеризуются прочностью, долговечностью, прекрасно поддаются обработке. Из них создаются конструкции разных форм и размеров. Цена более привлекательна, чем на модели из массива дерева.
Индивидуальное решение - ваш лучший выбор
В поиске идеальной модели необходимо учитывать множество критериев. Дизайн, размеры, материалы исполнения, наполнение, цена - не всегда удается подобрать модель, которая удовлетворяет всем требованиям и пожеланиям. Поэтому еще один полезный совет - отдавать предпочтение индивидуальным решениям. В интернет-магазине мебели dybok.com.ua вы можете заказать изделия, которые подойдут конкретному помещению.
Каждая модель - воплощение стильного дизайна, вместительности и функциональности. Компания предлагает выгодные условия сотрудничества, которые сопровождаются:
- бесплатной доставкой по стране;
- услугами сборки;
- возможностью поэтапной оплаты;
- гарантией качества.
На разные категории товаров распространяются акции и скидки. Чтобы подарить вам уверенность в целости и сохранности конструкции при доставке, изделия могут быть упакованы в деревянную обрешетку. Стоимость такой услуги формируется в зависимости от размеров изделия.
Сделайте шкаф-купе не просто системой хранения для вещей, а неотъемлемой частью интерьера. В компании "Дубок" вы точно найдете идеальный вариант, независимо от типа помещения, его площади или оформления.
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